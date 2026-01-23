Giriş
    Fiber hızında kablosuz iletişim sağlayan çip geliştirildi

    Araştırmacılar, 140 GHz frekansında çalışan ve fiber hızlarına ulaşan kablosuz çip geliştirdi. Yeni teknoloji, 6G ve veri merkezlerinde yüksek hız, düşük enerji tüketimi vadediyor.

    Fiber hızında kablosuz iletişim sağlayan çip geliştirildi Tam Boyutta Gör
    ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi Irvine (UC Irvine) bünyesinde çalışan araştırmacılar, fiber optik kablolarla yarışan hızlarda veri iletimi yapabilen 140 gigahertz (GHz) frekanslı yeni bir kablosuz alıcı-verici çipi geliştirdi. 120 gigabit/saniyeye (Gbps) varan hızlar sunabilen bu teknoloji, 6G ve ötesindeki kablosuz haberleşme standartları için kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu hız, birden fazla 4K filmin göz açıp kapayıncaya kadar aktarılmasına olanak tanıyor.

    Çalışmaların temeli 2020 yılına uzanıyor. UC Irvine Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden Prof. Payam Heydari liderliğindeki ekip, geleneksel çip mimarilerinin yakın gelecekte ciddi performans sınırlarına ulaşacağını erken aşamada öngördü. Heydari’ye göre hedeflenen 100 Gbps eşiğine mevcut yaklaşımlarla ulaşmak hem aşırı enerji tüketimine hem de çiplerin aşırı ısınmasına yol açıyordu. Bu nedenle ekip, devre topolojisini baştan tasarlamak zorunda kaldı.

    Verici tarafında DAC darboğazı aşıldı

    Kablosuz sistemlerde hız arttıkça verinin işlenmesi için gereken enerji de katlanarak artıyor. Mevcut mimarilerle bu hızlara çıkılması durumunda özellikle mobil cihazlarda pil ömrü neredeyse anlamsız hale geliyor. Günümüzdeki vericiler, sinyalleri üretmek için dijitalden analoğa dönüştürücülere (DAC) dayanıyor. Ancak 100 GHz üzerindeki frekanslarda çalışan DAC’ler, hem son derece karmaşık hem de yüksek güç tüketimi nedeniyle büyük bir engel oluşturuyor.

    Heydari’nin ekibi, literatürde “DAC darboğazı” olarak tanımlanan bu sorunu, sinyalleri doğrudan radyo frekansı alanında oluşturarak çözdü. Üç senkronize alt vericiden oluşan yeni yapı, RF-domain 64QAM adı verilen bir teknikle çalışıyor. Bu yaklaşım sayesinde çip, daha fazla veriyi daha düşük ısı ve enerji tüketimiyle iletebiliyor.

    Alıcıda örnekleme sınırını kıran yeni yaklaşım

    Fiber hızında kablosuz iletişim sağlayan çip geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Sorun yalnızca vericiyle sınırlı değildi. Alıcı tarafında kullanılan analogdan dijitale dönüştürücüler (ADC) de aşırı yüksek hızlarda çalışırken örnekleme darboğazı yaratıyor ve ciddi güç tüketimine neden oluyordu. Bu durum, özellikle akıllı telefonlar gibi kompakt cihazlarda uygulanabilirliği ortadan kaldırıyor.

    Ekip bu noktada “hiyerarşik analog demodülasyon” adını verdikleri yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışmada yer alan ve şu anda Qualcomm’da görev yapan araştırmacı Youseef Hassam, bu tekniğin karmaşık veri katmanlarını dijitalleştirilmeden önce analog alanda kademeli olarak ayırdığını belirtiyor. Böylece veri, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha düşük enerjiyle çözümlenebiliyor.

    Geliştirilen alıcı çip, 22 nanometre üretim teknolojisi ile tasarlandı ve yalnızca 230 miliwatt güç tüketiyor. Bu mimari, 140 GHz bandında çalışmayı mümkün kılarken aynı zamanda seri üretime uygun yapısıyla geniş ölçekli kullanımın önünü açıyor.

    Sistemin alameti farikası ise fiber optiğin sunduğu olağanüstü hızları, fiziksel kablolara ihtiyaç duymadan sağlayabiliyor olması. Çip, 5G standartlarının çok üzerinde yer alan F-bandı frekans aralığında çalışıyor ve bu sayede makineler, robotlar ve veri merkezleri arasındaki iletişimi kökten değiştirebilecek devasa bant genişlikleri sunuyor.

    Araştırmaya göre yeni çip, veri merkezlerinde kullanılan kilometrelerce bakır kablolamayı ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Bu da veri merkezi işletmecilerine, sunucu rafları arasında ultra hızlı kablosuz bağlantılar kurarak donanım, soğutma ve enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlama imkanı veriyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/uc-irvines-wireless-chip-high-speed https://news.uci.edu/2026/01/22/uc-irvine-engineers-invent-wireless-transceiver-rivaling-fiber-optic-speed/
