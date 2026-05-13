    Ukrayna yapay zekalı taretlerle fiber optik FPV dron avlamaya başladı

    Ukrayna, Rusya’nın fiber optik kablolu elektronik harbe dayanıklı dronlarını önlemek için yapay zeka destekli yeni tareti devreye aldı. Geliştirilen sistem aktif şekilde kullanılmaya başlandı.

    Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında bugüne kadar FPV dronlardan önleyici sistemlere, ağır kamikaze platformlardan çelik ağlarla korunan yollara kadar birçok yeni nesil savaş çözümünü ele aldık. Ancak cephede teknoloji yarışının temposu artık o kadar yükseldi ki, bir savunma yöntemi etkili hale gelir gelmez ona karşı yeni bir saldırı modeli geliştiriliyor. Ukrayna cephesinde son dönemde yaşanan dönüşüm de tam olarak bunu gösteriyor.

    Bir süre öncesine kadar elektronik harp sistemleri düşük irtifada uçan FPV dronlara karşı en etkili çözümlerden biri olarak görülüyordu. Radyo sinyallerini bastıran karıştırıcılar sayesinde birçok dron hedefe ulaşamadan etkisiz hale getirilebiliyordu.

    Ancak Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi ki artık gökyüzünde yalnızca radyo sinyaliyle çalışan dronlar yok. Rusya’nın yoğun şekilde kullanmaya başladığı fiber optik kontrollü FPV dronlar, klasik elektronik harp sistemlerinin büyük bölümünü etkisiz bırakıyor. İnce bir fiber optik kablo üzerinden operatöre bağlı çalışan bu sistemler, radyo frekansı yaymadıkları için karıştırılamıyor. Bu durum özellikle Ukrayna’nın lojistik hatları üzerinde ciddi baskı oluşturmaya başladı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov’un açıklamasına göre bu yeni nesil dronlar, ülkenin ikmal altyapısını doğrudan etkileyecek seviyeye ulaştı.

    İşte bu noktada Ukrayna, savaşın yeni aşamasına uygun farklı bir çözümü devreye aldı: yapay zeka destekli otomatik savunma tareti.

    Hedefi yapay zeka buluyor, insan düğmeye basıyor

    Ukrayna’daki Brave1 savunma inovasyon platformuna bağlı bir şirket tarafından geliştirilen sistem halihazırda cephede aktif olarak kullanılmaya başladı. Yapay zeka destekli taret yaklaşan dronu tespit ediyor, hareketini analiz ediyor, uçuş rotasını hesaplıyor ve hedefi otomatik olarak takip ediyor. Operatörün görevi ise yalnızca son aşamada tek bir düğmeye basarak ateş izni vermek.

    Bu yaklaşım, modern savaşta insanın rolünün tamamen ortadan kalkmadığını ancak giderek daha fazla “karar doğrulayan operatör” konumuna dönüştüğünü gösteriyor.

    Sistem ilk olarak Ukrayna’nın K-2 Tugayı tarafından sahada kullanıldı ve ardından kısa sürede genişletildi. Yetkililere göre bugün 10’dan fazla askeri birlikte aktif olarak görev yapıyor.

    Fiber ağlarlar örülmüş bir yurt

    Fiber optik FPV dronları engelleyen yapay zekalı taret Tam Boyutta Gör
    İnsanların insanları öldürmek için akılalmaz yöntemler geliştirdiği tarihsel olarak bilinen bir durum. Ukrayna’daki savaş bizlere bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Fiber optik FPV dronlar savaşta her iki taraf tarafından o kadar çok kullanılıyor ki cephe hatları arasındaki bölgeler -50 km’ye kadar uzanıyor- fiber optik kablo yığınlarıyla boydan boya dolmuş. Bazı şehirlerin ve tarlaların üstleri, uzaktan bakınca koca bir örümcek ağıyla kaplanmış gibi görünüyor. Ancak bunların hepsi fiber optik kablo.

    Fiber optik dron tehdidi yalnızca Ukrayna ile sınırlı değil. Benzer sistemler son dönemde Lübnan’ın güneyinde Hizbullah tarafından da kullanılmaya başlandı. İsrail ordusu, bu dronların mevcut elektronik harp çözümlerini aşabildiğini kabul ederken, çözüm olarak yapay zeka destekli nişangâh sistemleri ve elektro-optik sensörlere yöneliyor.

    Bu durum, modern savaşın artık yalnızca “kim daha fazla dron üretiyor” yarışına dönüşmediğini, aynı zamanda kim daha hızlı adapte oluyor sorusunun da belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

    Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

