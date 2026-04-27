    FIFA'nın ilk mobil oyunu için çıkış tarihi açıklandı

    FIFA'nın EA Sports ile olan özel anlaşmasını sona erdirmesinden sonra çıkacak ilk mobil oyun FIFA Heroes adını taşıyor. ENVER Studio ve Solace Games arcade futbol oyununun çıkış tarihini duyurdu.

    FIFA ve EA Sports, yeni bir lisans anlaşması yapmayarak yolları ayırdı. FIFA Heroes, FIFA'nın haklarını tek bir yayıncıya kilitlemek yerine birden fazla üçüncü taraf stüdyoyla çalıştığı yeni model altında piyasaya sürülen ilk oyun. ENVER Studio ve Solace Games, FIFA Heroes'un 28 Nisan’da çıkacağını duyurmuştu ancak küresel lansman Mayıs 2026’ya ertelendi.

    FIFA Heroes Mayıs 2026'da geliyor

    FIFA Heroes, Android platformu için Singapur, Malezya ve Filipinler'de erken erişimde. iOS, Android ve PC için küresel lansman Mayıs ayında olacak. Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox sürümleri ise daha sonraki bir tarihte gelecek.

    FIFA Heroes, simülasyon futbolundan farklı bir yaklaşım benimsiyor. Maçlar, oyuncuların sahada ışınlanmalarını, uzun mesafeden güçlü şutlar atmalarını ve özel hareketlerle rakiplerini alt etmelerini sağlayan kahraman yeteneklerini öne çıkaran 5'e 5 formatında yaklaşık 90 saniye sürüyor. Oyun yapısı, EA Sports FC tarzından ziyade mobil öncelikli tasarım anlayışından ilham alıyor.

    Kadroda, Jude Bellingham, Harry Kane ve Emiliano Martinez gibi FIFPRO aracılığıyla lisanslanan güncel uluslararası yıldızlar ile Diego Maradona gibi tüm zamanların efsaneleri yer alıyor. Thor ve Sun Wukong gibi mitolojik karakterler de oyunda yer alıyor ve FIFA Dünya Kupası 2026'nın resmi maskotlarıyla birlikte sahayı paylaşıyorlar. Oyun, Dünya Kupası modu da içeriyor.

    Motorola, oyunun akıllı telefon ortağı. Katlanabilir form faktörü için özel olarak tasarlanmış oyun deneyimi sunan Razr Fold dahil olmak üzere belirli Motorola cihazlarında FIFA Heroes yüklü gelecek. Ayrıca, Motorola telefon kullanıcılarına özel oyun içi özel ödüller de sunulacak.

