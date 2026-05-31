2026 Dünya Kupası maçları WhatsApp'tan takip edilebilecek

Football Central: Canlı maç güncellemeleri, yayınlar, haberler
WhatsApp, canlı maç güncellemelerini, futbol haberlerini, takım yayınlarını ve topluluk etkileşimlerini tek bir yerde bir araya getirecek özel bir Futbol Merkezi sunmayı planlıyor. Özelliğin, Haziran ve Temmuz ayları arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva döneminde kullanıma sunulması bekleniyor.
Yeni futbol merkezi, Güncellemeler sekmesinde görünecek. Kullanıcılar, doğrudan Football Central 2026 bölümünü açan ayrı bir bannerla karşılaşacak. Girdikten sonra, favori milli takımlarını takip edebilecek, gerçek zamanlı maç bildirimleri alabilecek ve turnuva boyunca resmi futbol duyurularından haberdar olabilecek.
Özelliğin ayrıca kişinin ilgi alanlarına göre sporla ilgili kanalları ve toplulukları önermesi bekleniyor. Taraftarlar, Dünya Kupası sezonu boyunca futbol tartışmalarını, son dakika haberlerini ve takım bazlı içerikleri daha kolay keşfedebilecek.
WhatsApp, yeni 2026 Dünya Kupası'na özel Football Central özelliğini Android ve iPhone kullanıcılarına kademeli olarak sunacak. Bazı kullanıcılar şimdiden görmeye başlamış olsa da, önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanılabilirlik bekleniyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.