2026 Dünya Kupası maçları WhatsApp'tan takip edilebilecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, FIFA Dünya Kupası 2026 için yeni bir özelliği sunmaya hazırlıyor. Bu özellik, canlı skorları, haberleri, takım güncellemelerini ve maç yayınlarını doğrudan uygulama deneyimine entegre edecek.

YouTube’da Dünya Kupası dönemi 2 ay önce eklendi

WhatsApp, canlı maç güncellemelerini, futbol haberlerini, takım yayınlarını ve topluluk etkileşimlerini tek bir yerde bir araya getirecek özel bir Futbol Merkezi sunmayı planlıyor. Özelliğin, Haziran ve Temmuz ayları arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva döneminde kullanıma sunulması bekleniyor.

Yeni futbol merkezi, Güncellemeler sekmesinde görünecek. Kullanıcılar, doğrudan Football Central 2026 bölümünü açan ayrı bir bannerla karşılaşacak. Girdikten sonra, favori milli takımlarını takip edebilecek, gerçek zamanlı maç bildirimleri alabilecek ve turnuva boyunca resmi futbol duyurularından haberdar olabilecek.

Özelliğin ayrıca kişinin ilgi alanlarına göre sporla ilgili kanalları ve toplulukları önermesi bekleniyor. Taraftarlar, Dünya Kupası sezonu boyunca futbol tartışmalarını, son dakika haberlerini ve takım bazlı içerikleri daha kolay keşfedebilecek.

WhatsApp, yeni 2026 Dünya Kupası’na özel Football Central özelliğini Android ve iPhone kullanıcılarına kademeli olarak sunacak. Bazı kullanıcılar şimdiden görmeye başlamış olsa da, önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanılabilirlik bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

FIFA & WhatsApp: 2026 Dünya Kupası maçları canlı takip edilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: