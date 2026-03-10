Giriş
    İnsansı robot Figure 03 ev işlerine girdi: Oturma odasını otonom olarak topladı

    Figure, Helix 02 yapay zeka sistemiyle çalışan Figure 03 robotunun oturma odasını otonom şekilde temizlediğini gösterdi. Robot, çeşitli hareketler içeren görevleri aynı anda gerçekleştirebiliyor.

    Figure 03 ev işlerine girdi: Oturma odasını otonom olarak topladı Tam Boyutta Gör
    İnsansı robotların ev ortamına girmesi için yürütülen küresel yarış hız kesmeden devam ederken Figure AI yeni bir gösterim videosu yayınladı. Yaklaşık 2 dakika 28 saniye uzunluğundaki görüntülerde şirketin en yeni insansı robotu olan Figure 03, bir oturma odasını tamamen otonom şekilde düzenlerken görülüyor. Masayı temizlemek için sprey sıkıp silmekten oyuncakları toplamaya, yastıkları koltuğa geri fırlatmaktan uzaktan kumandayı çalıştırmaya kadar birçok görevi yerine getiren robot, şirketin ev içi robotik hedeflerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Şirketin CEO’su Brett Adcock, yayımlanan gösterimi “her eve bir robot” hedefi yolunda büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

    Mutfaktan oturma odasına geçiş

    Yeni gösterim, şirketin yılın başlarında tanıttığı Helix 02 yapay zeka platformunun ikinci önemli uygulaması oldu. Daha önce paylaşılan videoda Figure 03’ün bulaşık makinesini yüklediği gösterilmişti. Ancak o senaryoda robot nispeten sabit bir noktada çalışıyordu.

    Oturma odası temizliği ise robotun aynı anda hareket ederek nesneleri manipüle etmesini gerektiriyor. Dolayısıyla robotun hareket ederken eş zamanlı olarak nesneleri tutma, taşıma ve düzenleme kabiliyeti sergilemesi gerekiyor.

    Şirkete göre ev ortamı, robotlar için oldukça zorlayıcı bir test alanı oluşturuyor. Endüstriyel tesislerdeki düzenli ve öngörülebilir alanların aksine evlerde dar geçişler, mobilyalar ve şekli sürekli değişen “yumuşak nesneler” bulunuyor. Yastıklar, havlular veya oyuncaklar gibi nesneler robotların kavrama ve denge hesaplarını ciddi biçimde zorlaştırabiliyor.

    Videoda dikkat çeken detaylar

    Paylaşılan görüntülerde Figure 03’ün birçok karmaşık davranışı eş zamanlı gerçekleştirdiği görülüyor. Şirket, bu davranışların geleneksel robot programlama yöntemleriyle tek tek kodlanmadığını, veri temelli öğrenme süreciyle kazanıldığını vurguluyor.

    Robotun gerçekleştirdiği dikkat çekici görevlerden biri koordine araç kullanımı oldu. Robot önce sprey şişesiyle yüzeyi ıslatıyor, ardından bezle alanı siliyor. Robot ayrıca iki kolunu aynı anda kullanarak bir kutuyu tutup oyuncakları içine topluyor. Bu davranış, robotik sistemlerde önemli bir eşik olarak görülen iki elle manipülasyon yeteneğinin geliştiğini gösteriyor.

    Videoda ayrıca robotun yastığı kontrollü bir hareketle koltuğa geri fırlattığı, temizlik bezini omzunun üzerine koyduğu ve televizyon kumandasını kavrayıp yeniden konumlandırarak kapatma tuşuna bastığı görülüyor. Bir diğer dikkat çekici detay ise robotun vücudunun tamamını verimli kullanması. Bazı nesneleri kolunun altına sıkıştırarak taşıyan robot, böylece ellerini başka görevler için serbest bırakabiliyor.

    Bu gösterimin merkezinde Helix 02 yapay zeka mimarisi yer alıyor. Şirket, robotun oturma odası temizliği gibi görevleri öğrenmesi için yeni algoritmalar geliştirilmediğini veya özel durum kodları yazılmadığını özellikle vurguluyor. Helix 02, uçtan uca çalışan tek bir sinir ağı olarak tasarlandı. Sistem, kameradan gelen görüntü verilerini doğrudan robot eklemlerine uygulanan kuvvet komutlarına dönüştürüyor. Bu yöntem sayesinde robotların yeni görevleri öğrenmesi için yalnızca daha fazla gösterim verisiyle eğitilmeleri yeterli oluyor. Helix yaklaşımı sayesinde robotların önceden programlanmamış ortamlarda bile yeni nesneleri ve durumları öğrenerek görevlerini sürdürebilmesi planlanıyor.

