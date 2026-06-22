Figure AI'da "çalışan" robotların sayısı insanların sayısını geçti

Tam Boyutta Gör Bir dönem sadece bilim-kurgu eserlerinde gördüğümüz insansız robotlar, bugün artık modern dünyanın bir gerçekliği hâline gelmiş durumda. Özellikle son dönemde bu alanda önemli eşikler bir bir aşılıyor. Öyle ki artık üretim tesislerinde robotlar aktif olarak görev alıyor. Yaşanan bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri bu hafta Figure AI cephesinden geldi.

Robotik alanında önde gelen şirketlerden olan Figure AI'ın kurucusu ve CEO'su Brett Adcock, Figure AI bünyesinde çalışan aktif robot sayısının insan personel sayısını aştığını duyurdu. Adcock'un paylaştığı verilere göre 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla şirket bünyesinde yaklaşık 660 insan çalışana karşılık 740 aktif robot bulunuyor.

Bu gelişmeyi dikkat çekici kılan bir diğer nokta ise Figure AI'ın robot filosunun son derece kısa bir süre içerisinde büyümüş olması. Şirketin paylaştığı grafik, 2025 yılının başlarında neredeyse hiç aktif robot bulunmadığını gösteriyor. Aynı yılın sonuna doğru robot sayısı 100 seviyesini yeni aşarken, yalnızca birkaç ay içinde bu rakam yaklaşık 740'a yükseldi. İnsan çalışan sayısı da artmaya devam ederek 660 seviyesine ulaştı. Ancak robot üretimindeki büyüme hızı, geleneksel işe alım sürecinin çok önüne geçmiş durumda. Mevcut eğilim devam ederse şirket içerisindeki robot-insan oranının önümüzdeki dönemde daha da açılması bekleniyor.

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Son dönemde BMW ve OpenAI ile dikkat çekici ortaklıklar kuran Figure AI, robotlarının başarılarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda bir insan ile Figure 03 robotu arasında düzenledikleri yarış, epey ses getirmişti. "İnsan mı Makine mi?" adlı etkinlikte, Figure 03 robotunu şirketin görselleştirme ekibinde stajyer olarak çalışan Aimé Gérard ile karşı karşıya getirmişti. İkili, depo ortamında paket sıralama görevinde 10 saat boyunca yarıştı. Yarışmanın sonunda insan çalışan çok küçük bir farkla galip geldi, ancak asıl dikkat çekici olan sonuç yarışmanın sonunda ortaya çıktı. İnsan çalışan yorulup vardiyayı tamamlarken, robotun herhangi bir performans düşüşü göstermeden devam etti. Başlangıçta sekiz saatlik bir test olarak planlanan süreç, yaklaşık 200 saat süren kesintisiz bir dayanıklılık maratonuna dönüştü. Figure'ın paylaştığı verilere göre bu süre boyunca robotlar herhangi bir insan müdahalesi olmadan yaklaşık 250 bin paketi işledi.

İnsansı Robotlar Giderek Yaygınlaşacak

Figure AI'ın ulaştığı bu eşik yalnızca şirketin büyümesini göstermesi açısından değil, robotik iş gücünün ölçeklenebilirliğini ortaya koyması bakımından da önemli görülüyor. Çünkü bugüne kadar robot şirketleri genellikle robot üretip müşterilerine satarken, Figure giderek büyüyen bir robot filosunu doğrudan operasyonlarının parçası hâline getiriyor.

Üstelik şirket yalnız değil. Teknoloji sektöründeki pek çok uzman, önümüzdeki yıllarda insansı robotların üretim tesislerinden lojistik merkezlerine kadar pek çok alanda yaygınlaşacağını düşünüyor. Figure'ın bugün ulaştığı robot-insan dengesi de bu dönüşümün ilk işaretlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Eğer şirket mevcut büyüme hızını koruyabilirse, yakın gelecekte çalışanlarının büyük bölümünü robotların oluşturduğu ilk teknoloji şirketlerinden biri hâline gelebilir.

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Figure AI'da çalışan robotların sayısı insanların sayısını geçti

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