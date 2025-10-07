Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Figure AI’ın insansı robotu BMW üretim hattında beş aydır çalışıyor

    Figure AI’nin insansı robotu, BMW X3 üretim hattında beş ay boyunca kesintisiz çalıştı, günde 10 saat görev yaptı ve gerçek üretimde insansı robotların dayanıklılığını kanıtladı.

    Figure AI’ın insansı robotu BMW üretim hattında 5 aydır çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Figure AI CEO’su Brett Adcock, şirketin geliştirdiği insansı robotların ABD’de bulunan BMW tesisinde X3 aracının gövde üretim hattında beş ay boyunca aralıksız çalıştığını açıkladı. Adcock’a göre robot, her üretim gününde 10 saat boyunca görev yapıyor. Bu durum, insansı robotlar için gerçek bir üretim ortamında ulaşılan en uzun süre anlamına geliyor.

    Figure robotları üretim hattında

    Adcock, tarafından paylaşılan videoda, robotun metal parçaları alıp üretim hattına yerleştirdiği görülüyor. Üstelik robotun üretim hattında bir gecikmeye neden olmadığı da anlaşılıyor. Daha önce Mayıs ayında, Adcock bir Figure robotunun 20 saatlik kesintisiz bir çalışmayı tamamladığını bildirmişti. Şimdi paylaşılan beş aylık sürekli çalışma verisi, insansı robotların endüstriyel iş akışlarında sürekli ve güvenilir şekilde çalışabilme potansiyelini ortaya koyuyor.

    Figure AI ile BMW’nin işbirliği 2024 yılına dayanıyor. İşbirliği, insansı robotların otomotiv devinin tesislerindeki fiziksel olarak zorlayıcı ve tekrarlayan görevler için test edilmesini ve uygulanmasını hedefliyordu. Gelinen nokta ise bu hedeflere yaklaşıldığına işaret ediyor.

    Öte yandan robotun özerklik düzeyi, insan müdahalesi sıklığı, hız ve hata oranı gibi performans ölçümleri konusunda halen belirsizlikler bulunuyor. Bu veriler, endüstri için insansı robotların ekonomik açıdan uygulanabilirliğini ve geleneksel otomasyon sistemlerine göre sağlayacağı avantajları değerlendirmede kritik öneme sahip.

    Yeni robot yolda

    Figure, son dönemde 1 milyar doların üzerinde finansman alarak değerlemesini 39 milyar dolara çıkarmıştı. Şirket, bu kaynağı yeni teknolojilerini geliştirmek için kullanıyor ve en yeni robotunun bu hafta içinde tanıtılacağını söylüyor.

    Hatta CEO Adcock, bu konuda oldukça iddialı olduklarını “Bu hafta bizden göreceğiniz en az çılgın şey bu olacak” sözleriyle aktarıyor. Figure tarafından paylaşılan kısa bir videodan ise yeni nesil robotun yürüyüşü gösteriliyor. Detayları çıkarmak zor ancak oldukça insansı bir yürüyüş sergilediğini söylemek mümkün. Şirketin mevcut en gelişmiş robotu Figure 02 olarak adlandırılıyor. Yeni robot muhtemelen Figure 03 olarak anılacak.

    Bu alanın liderlerinden biri

    Figure, sadece insansı robotlar üreten bir girişim değil. Şirket aynı zamanda bir yapay zeka şirketi. Hatta bu alanda kendilerine o kadar güveniyorlar ki OpenAI olan iş birliklerini sonlandırma kararı almışlardı.

    Bu yılın başlarında insansı robotlar için yeni bir makine öğrenimi modeli olan Helix tanıtılmıştı. Helix, “genel amaçlı” bir Vision-Language-Action (VLA) modeli olarak öne çıkarken görsel veriyi ve dil komutlarını birleştirerek robotu gerçek zamanlı olarak kontrol ediyordu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seçmeli dersten kalırsak ne olur iki antibiyotik aynı anda içilir mi 1.5 tdci motor ömrü bariyere çarpma cezası 2025 pentasa kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum