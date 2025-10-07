Figure AI’ın insansı robotu BMW üretim hattında beş aydır çalışıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Figure AI CEO’su Brett Adcock, şirketin geliştirdiği insansı robotların ABD’de bulunan BMW tesisinde X3 aracının gövde üretim hattında beş ay boyunca aralıksız çalıştığını açıkladı. Adcock’a göre robot, her üretim gününde 10 saat boyunca görev yapıyor. Bu durum, insansı robotlar için gerçek bir üretim ortamında ulaşılan en uzun süre anlamına geliyor.

Figure robotları üretim hattında

Adcock, tarafından paylaşılan videoda, robotun metal parçaları alıp üretim hattına yerleştirdiği görülüyor. Üstelik robotun üretim hattında bir gecikmeye neden olmadığı da anlaşılıyor. Daha önce Mayıs ayında, Adcock bir Figure robotunun 20 saatlik kesintisiz bir çalışmayı tamamladığını bildirmişti. Şimdi paylaşılan beş aylık sürekli çalışma verisi, insansı robotların endüstriyel iş akışlarında sürekli ve güvenilir şekilde çalışabilme potansiyelini ortaya koyuyor.

Figure AI ile BMW’nin işbirliği 2024 yılına dayanıyor. İşbirliği, insansı robotların otomotiv devinin tesislerindeki fiziksel olarak zorlayıcı ve tekrarlayan görevler için test edilmesini ve uygulanmasını hedefliyordu. Gelinen nokta ise bu hedeflere yaklaşıldığına işaret ediyor.

Öte yandan robotun özerklik düzeyi, insan müdahalesi sıklığı, hız ve hata oranı gibi performans ölçümleri konusunda halen belirsizlikler bulunuyor. Bu veriler, endüstri için insansı robotların ekonomik açıdan uygulanabilirliğini ve geleneksel otomasyon sistemlerine göre sağlayacağı avantajları değerlendirmede kritik öneme sahip.

Yeni robot yolda

Figure, son dönemde 1 milyar doların üzerinde finansman alarak değerlemesini 39 milyar dolara çıkarmıştı. Şirket, bu kaynağı yeni teknolojilerini geliştirmek için kullanıyor ve en yeni robotunun bu hafta içinde tanıtılacağını söylüyor.

Hatta CEO Adcock, bu konuda oldukça iddialı olduklarını “Bu hafta bizden göreceğiniz en az çılgın şey bu olacak” sözleriyle aktarıyor. Figure tarafından paylaşılan kısa bir videodan ise yeni nesil robotun yürüyüşü gösteriliyor. Detayları çıkarmak zor ancak oldukça insansı bir yürüyüş sergilediğini söylemek mümkün. Şirketin mevcut en gelişmiş robotu Figure 02 olarak adlandırılıyor. Yeni robot muhtemelen Figure 03 olarak anılacak.

Bu alanın liderlerinden biri

Figure, sadece insansı robotlar üreten bir girişim değil. Şirket aynı zamanda bir yapay zeka şirketi. Hatta bu alanda kendilerine o kadar güveniyorlar ki OpenAI olan iş birliklerini sonlandırma kararı almışlardı.

Bu yılın başlarında insansı robotlar için yeni bir makine öğrenimi modeli olan Helix tanıtılmıştı. Helix, “genel amaçlı” bir Vision-Language-Action (VLA) modeli olarak öne çıkarken görsel veriyi ve dil komutlarını birleştirerek robotu gerçek zamanlı olarak kontrol ediyordu.

Figure AI'ın insansı robotu BMW üretim hattında 5 aydır çalışıyor

