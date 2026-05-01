Figure AI, saat başı 1 insansı robot üretmeye başladı

ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, BotQ üretim tesisinde insansı robot modeli Figure 03 için üretim hızını günde bir adet seviyesinden saatte bir adet seviyesine çıkararak yalnızca dört ay içinde 24 katlık artış elde etti. Bu gelişme, şirketin prototip aşamasından seri üretime geçtiğini net biçimde ortaya koyuyor.

Üretim artışı, şirketin geliştirdiği özel yazılım altyapısı ve 150’den fazla birbirine bağlı iş istasyonundan oluşan üretim hattı sayesinde mümkün oldu. Figure, bu ölçekleme süreciyle birlikte bugüne kadar 350’den fazla robot teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin hedefi ise yıllık 12.000 robot üretim kapasitesine ulaşmak ve bu kapasiteyi daha da yukarı taşımak. Şirket, sadece bu hafta 55 adet insansı robot üreteceğini de açıkladı.

Verimlilik yüzde 80’i aştı

Figure, üretim verimliliğini artırmak için tedarik zincirinde kalite standartlarını sıkılaştırdı ve üretim sürecine 50’den fazla ara kontrol noktası ekledi. Bu yaklaşımın sonucunda nihai üretim hattında ilk denemede başarı oranı yüzde 80’in üzerine çıktı.

Özellikle kritik bileşenlerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Batarya üretiminde verimlilik yüzde 99,3 seviyesine ulaşırken toplamda 9.000’den fazla aktüatör üretildi. Şirket ayrıca 500’ün üzerinde robotun sevkiyatını tamamladı.

Bununla birlikte üretilen her bir robot, üretim sonrası kapsamlı test süreçlerinden geçiriliyor. 80’den fazla fonksiyonel test, erken arızaları önlemek amacıyla uygulanıyor. Bu testler arasında çömelme ve koşu gibi fiziksel dayanıklılık senaryoları da yer alıyor.

Şirketin robot filosu büyüdükçe robotlarda kullanılan yapay zeka modeli Helix için de daha fazla ölçekli veri toplanmış oluyor. Bu da robotların otonom yeteneklerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Ayrıca Figure, robot filosunu yönetmek için uzaktan güncelleme (OTA), servis ve filo yönetim sistemleri geliştirdi. Bu sistemler sayesinde sahadaki robotlar sürekli izlenebiliyor, güncellenebiliyor ve elde edilen geri bildirimler doğrudan geliştirme süreçlerine aktarılabiliyor.

Helix güncellendi

Şirket, üretim tarafındaki ilerlemelerin yanı sıra yapay zeka modelinde de önemli bir güncelleme duyurdu. Helix System 0 (S0) adlı modelin yeni versiyonu, robotlara çevreyi algılayarak hareket etme yeteneği kazandırıyor.

Önceki sürüm yalnızca robotun kendi eklem hareketlerini ve pozisyonunu algılayan proprioseptif verilere dayanıyordu. Bu durum, merdiven veya engebeli zemin gibi karmaşık ortamlarda hareket kabiliyetini sınırlıyordu.

Yeni güncellemeyle birlikte robotlar artık stereo kameralar aracılığıyla elde edilen görsel verileri kullanarak çevrenin üç boyutlu haritasını oluşturabiliyor. Bu sayede robot, bulunduğu ortamı hem “hissedebiliyor” hem de “görebiliyor”.

Bu sistemin simülasyon ortamında farklı ve rastgele zemin koşullarında pekiştirmeli öğrenme yöntemiyle uçtan uca eğitildiğinin altı çiziliyor. En dikkat çekici noktalardan biri ise bu öğrenilmiş davranışların, ek bir kalibrasyon gerektirmeden doğrudan gerçek dünyaya aktarılabilmesi oldu. Sonuç olarak Figure 03 robotları artık merdivenleri çıkabilen, farklı zeminlerde dengeli hareket edebilen ve değişken ışık koşullarında stabil performans gösterebilen bir yapıya kavuştu.

