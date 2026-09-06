Figure, insansı robotları için GPU ordusu kuruyor

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, insansı robotlarının yapay zeka modellerini geliştirmek için İngiltere merkezli Nscale ile stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında Nvidia’nın Vera Rubin platformunu temel alan 100 bine kadar GPU insansı robotları kullanımına sunulacak.

İş birliği, genel amaçlı robotların eğitimi için giderek büyüyen veri ve işlem gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Figure, sağlanacak altyapının fiziksel zekaya yönelik çalışmalarını ölçeklendirmesine ve insansı robotlarının yeteneklerini geliştirmesine imkan vereceğini belirtiyor.

İlk aşamada 3,5 milyar dolarlık yatırım

Anlaşma kapsamında Nscale, Figure için 100 bine kadar Nvidia Vera Rubin tabanlı GPU kuracak. İlk kapasitenin 2027’nin ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor. Projenin ilk aşamasındaki bilgi işlem kapasitesi taahhüdü 3,5 milyar dolar değerinde. Taraflar, yatırımı ilerleyen dönemde 6 milyar doların üzerine çıkarmayı planlıyor. Nscale ayrıca Figure'a stratejik bir yatırım yapacak.

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İki şirket bununla birlikte insansı robotların Nscale'ın tedarik zinciri operasyonlarında kullanılması ve bu operasyonların ölçeklendirilmesi konusunda da çalışma yürütecek.

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Sağlanacak bilgi işlem altyapısının merkezinde Figure AI’ın insansı robotlar için geliştirdiği Helix yapay zeka sistemi bulunuyor. Şirket, gerçek dünyadan topladığı eğitim verilerini büyüttükçe bu verilerin işlenmesi ve modellerin eğitilmesi için gereken işlem gücünün de önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Figure ve Nscale, fiziksel yapay zeka için model eğitimi, simülasyon ve robotlara dağıtımı bir araya getiren uçtan uca bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Bu süreçte Nvidia’nın bilgi işlem donanımlarının yanı sıra robotik simülasyon teknolojilerinden de yararlanılacak. Modeller büyük ölçekli bilgi işlem altyapısında eğitilecek, Nvidia Isaac Sim üzerinde test edilecek ve ardından Figure AI'ın GPU'larla donatılmış insansı robotlarına aktarılacak.

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