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    Filmlerdeki gerçek zamanlı çeviri Gemini ile gerçek oldu: Türkçe de destekliyor

    Google, 70'ten fazla dili destekleyen Gemini 3.5 Live Translate'ı tanıttı. Gerçek zamanlı çalışan sistem, konuşmaları doğal akışını bozmadan anlık olarak çevirebiliyor.

    Filmlerdeki gerçek zamanlı çeviri Gemini ile gerçek oldu Tam Boyutta Gör
    Google, farklı dilleri konuşan insanlar arasındaki iletişimi daha doğal hale getirmeyi hedefleyen yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Live Translate'ı duyurdu. Google’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı sistem, konuşmalar sırasında çeviri yapmak için taraflardan birinin sözünü tamamlamasını beklemiyor. Bunun yerine konuşmayı sürekli dinliyor, anlık olarak çeviriyor ve neredeyse gecikmesiz olarak yeniden seslendiriyor.

    Çeviri için konuşmanın bitmesini beklemiyor

    Geleneksel sesli çeviri sistemleri genellikle konuşmacının cümlesini tamamlamasının ardından çeviri üretmeye başlıyor. Haliyle bu yöntem doğal diyalog ritmini bozarak iletişimi yapaylaştırıyor.

    Bu bağlamda Gemini 3.5 Live Translate'ın en dikkat çekici yeniliği "sürekli akış işleme" (continuous streaming translation) yaklaşımıyla çalışması. Model, konuşma devam ederken sesi analiz ediyor ve eş zamanlı biçimde çevrilmiş çıktıyı üretmeye başlıyor. Google, sistemin yalnızca birkaç saniyelik gecikmeyle standart bir insan konuşmasının temposuna ayak uydurabildiğini belirtiyor.

    70'ten fazla dili otomatik olarak algılıyor

    Google'ın paylaştığı bilgilere göre Gemini 3.5 Live Translate, 70'ten fazla dili otomatik olarak tespit edip çevirebiliyor. Sistem, konuşulan dili manuel olarak seçme gereksinimini ortadan kaldırırken aynı görüşme içerisinde binlerce farklı dil eşleşmesini destekliyor. Desteklenen diller arasında Türkçe de bulunuyor.

    Bu otomatik yapılandırma yaklaşımı geliştiricilerin işini de kolaylaştırıyor. Çünkü geliştiricilerin her dil için ayrı ayarlar yapmasına gerek kalmıyor.

    Bunların yanı sıra Google, yeni modelin yalnızca ideal koşullar için geliştirilmediğinin altını çiziyor. Gemini 3.5 Live Translate, kalabalık ve gürültülü ortamlarda kullanılabilecek şekilde optimize edildi.

    Yeni modelin öne çıkan bir diğer özelliği ise çeviri kalitesini yalnızca kelime düzeyinde ele almaması. Google, sistemin konuşmacının tonlamasını, konuşma hızını ve duygusal vurgularını mümkün olduğunca korumaya çalıştığını belirtiyor. Bu sayede çevrilen sesin standart ve mekanik bir sentetik ses gibi duyulmaması hedefleniyor.

    Google Meet ve Translate uygulamasına geliyor

    Google, Gemini 3.5 Live Translate'ın yalnızca geliştiricilere yönelik bir teknoloji olarak kalmayacağını açıkladı. Seçili kurumsal müşteriler, bu ay itibarıyla Google Meet üzerinden yeni çeviri modeline erişim sağlayabilecek.

    Bunun yanı sıra, Gemini 3.5 Live Translate'ın yakında Android ve iOS'taki Google Translate uygulamasına da entegre edildi. Böylece çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi gerçek zamanlı sesli çeviri deneyiminden faydalanabilecek.

    Kulaklık zorunluluğu da yok

    Google, geçtiğimiz yıl Translate uygulamasında Gemini tabanlı canlı çeviri özelliklerini farklı kulaklıklarla test etmeye başlamıştı. Daha önce bu deneyimden yararlanmak için Pixel Buds ve Android telefon kombinasyonu gerekiyordu.

    Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar herhangi bir kulaklık kullanabilecek, hatta isterlerse hiç kulaklık olmadan da çeviri hizmetinden yararlanabilecek.

    Google'ın "dinleme modu" olarak adlandırdığı özellik sayesinde kullanıcılar, telefonu tıpkı bir telefon görüşmesi yapıyormuş gibi kulaklarına yaklaştırarak çevrilen sesi dinleyebilecek. Ancak şirket, bu özelliğin şimdilik yalnızca Android cihazlarda kullanılabileceğini vurguluyor.

    Geliştiriciler için ön izleme süreci başladı

    Google, Gemini 3.5 Live Translate'ı geliştiricilere de açtı. Gemini Live API ve AI Studio üzerinden herkese açık ön izleme süreci başlamış durumda.

    Gemini 3.5 Live Translate, Google'ın I/O etkinliğinde tanıttığı Gemini 3.5 ailesinin bir parçası olarak konumlandırılıyor. Şimdiye kadar yalnızca Flash sürümünü kullanıma sunan şirketin, önümüzdeki haftalarda Gemini 3.5 Pro modelini de tanıtması bekleniyor.

    Son olarak, Şirket, Gemini 3.5 Live Translate tarafından oluşturulan tüm ses akışlarına SynthID filigran teknolojisinin entegre edileceğini açıkladı. Dolayısıyla bu dijital işaretleme sistemi sayesinde üretilen seslerin yapay zeka kaynaklı olduğu tespit edilebilecek.

    Kaynakça https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-live-3-5-translate/ https://arstechnica.com/ai/2026/06/google-announces-gemini-3-5-live-translate-for-instant-voice-to-voice-translation/
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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 hafta önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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