iPhone Duo'nun menteşesini üreten Fine M-Tec'den açıklama: "Ürünümüz kusurlu değil"

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Tam Boyutta Gör Fine M-Tec, 26 Ekim'de kendi sitesinde yayımladığı açıklamada, bir kullanıcının iPhone Duo’daki kalite sorunlarına değindi. Şirket, “Son dönemde bazı ürünlerde bildirilen kalite sorunları, firmamız tarafından tedarik edilen bileşenlerdeki kusurlardan kaynaklanmıyor” ifadesini kullandı. Fine M-Tec ayrıca kusurları nesnel bir doğrulama olmaksızın doğrudan kendi bileşenlerine bağlayan iddialara karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Fine M-Tec: Tedarik ettiğimiz parçalarda sorun yok

Fine M-Tec, “Katlanabilir akıllı telefonlar, kritik bileşenlerin ve hassas mekanik tasarımların birleşiminden oluşur” açıklamasında bulundu. Şirket, "Nihai ürünlerde karşılaşılan sorunları doğrudan belirli bileşenlerdeki kusurlara bağlamadan önce, sorunun nedeninin nesnel ve teknik olarak doğrulanması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Açıklama, 23 Ekim'de piyasaya sürülen iPhone Duo'daki ekran şikayetlerinin ardından geldi.

Açıklamada Apple veya iPhone Duo isimleri doğrudan geçmese de, Fine M-Tec'in iPhone Duo'nun iç menteşe mekanizmasını tedarik eden firma olduğu bilindiğinden, bu açıklama son günlerde gündeme gelen ekran çatlama tartışmalarına bir yanıt olarak değerlendirildi.

Fine M-Tec tarafından üretilen parça, katlanabilir ekranın arkasında paneli destekleyen metal bir levha olan arka plaka. İç menteşe olarak da adlandırılan bu bileşen, ekran katlanıp açıldığında uygulanan kuvveti dağıtarak panelin yapısal sağlamlığını artırıyor. Bu parça, gövdenin iki yarısını birbirine bağlayan ve katlanma hareketini mümkün kılan mekanik dış menteşeden ayrı.

Daha önce Samsung Display'e de benzer bileşenler tedarik etmiş olan şirket, Apple'ın katlanabilir akıllı telefon tedarik zincirinde yer alıyor.

Apple, iPhone Duo sorunu için Türkiye’de kullanıcı hatası dedi 2 sa. önce eklendi

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinden kullanıcılar, yeni aldıkları cihazda ekranın orta katlama bölümünde çatlak oluştuğunu, katlanıp açılırken ekranda parlak yatay çizgiler belirdiğini paylaşmaya başladı. Bu sorunun neden kaynaklandığına ilişkin Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Fine M-Tec'den iPhone Duo açıklaması: "Ürünümüz kusurlu değil"

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