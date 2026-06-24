Finlandiya, AB'den önce Tesla FSD’yi onaylamayı değerlendiriyor

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın sürücü denetimi gerektiren gelişmiş sürüş destek sistemi Full Self-Driving (FSD) için Avrupa'daki süreç hız kazanıyor. Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı Traficom, gerekli değerlendirmelerin tamamlanması halinde sistemin kullanımına ilişkin onayın Avrupa Birliği genelindeki karardan önce verilebileceğini açıkladı.

AB’den önce onay gelebilir

Tesla'nın FSD sistemi için Avrupa'daki ilk geçici onay Nisan ayında Hollanda tarafından verilmişti. Bu adım, üye ülkelerin yeterli çoğunluğunun desteğini alması durumunda teknolojinin Avrupa genelinde yaygınlaşmasının önünü açabilecek ilk aşama olarak değerlendiriliyor. Hollanda'nın ardından Estonya, Belçika, Litvanya ve Danimarka da sistemi onaylamıştı.

Yunanistan’ın da sistemi değerlendirdiği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Traficom tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği çapındaki nihai çözümün Ekim 2026'da netleşmesinin beklendiği belirtildi. Ancak kurum, değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulan ek bilgilerin sağlanması halinde yaz aylarının ardından daha hızlı bir takvim izleyebileceğini ifade etti.

AB düzeyindeki komite oylamasının Ekim ayında yapılması beklenirken üye ülkeler arasındaki bir sonraki görüşme ise 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

“İnsan hatalarını azaltma potansiyeline sahip”

Finlandiya'nın incelemeleri özellikle ülke koşullarına özgü senaryolara odaklanıyor. Traficom, sürücünün kontrolü ne kadar hızlı devralabildiğini, düşük görüş mesafesine sahip yollarda gerçekleştirilen sollama manevralarını ve Tesla'nın hız sınırlarına göre ayarlama yapan özelliğini değerlendiriyor. Özellikle hız ayarlama fonksiyonu konusunda komşu ülkeler İsveç ve Norveç'in bazı çekinceler dile getirdiği belirtiliyor. Bunun yanında kurum, sistemin Finlandiya'nın kırsal yollarındaki performansını, kış şartlarındaki davranışını ve yüksek hızlardaki güvenilirliğini de inceliyor.

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Finlandiya'nın ulaştırma otoritesi, mevcut değerlendirmeler ışığında sisteme ilişkin genel görüşünün olumlu olduğunu açıkladı. Kuruma göre FSD, insan kaynaklı trafik kazalarının azaltılmasında önemli bir potansiyel taşıyor. Ayrıca teknolojinin trafik akışını iyileştirme potansiyeline de dikkat çekildi. Tesla'nın Finlandiya'daki test faaliyetlerinin ise birkaç yıldır devam ettiği belirtildi.

Ülkede yaklaşık 6.500 Tesla aracı, FSD (Supervised) sistemini destekliyor. Bu sayı, Finlandiya'daki yaklaşık 2,7 milyon binek otomobilin yüzde 0,24'üne karşılık geliyor.

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