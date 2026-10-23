Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Finlandiya, dünyanın ilk kalıcı nükleer atık deposu için işletme lisansı verdi

    Finlandiya hükümeti, kullanılmış nükleer yakıtları yerin 400 metre altında 100 bin yol boyunca depolayacak Onkalo tesisi için işletme lisansını verdi.          

    Finlandiya, dünyanın ilk kalıcı nükleer atık deposuna onay verdi Tam Boyutta Gör
    Finlandiya, kullanılmış nükleer yakıtların kalıcı olarak depolanması konusunda önemli bir aşamaya ulaştı. Finlandiya hükümeti, dünyanın ilk kalıcı derin jeolojik nükleer atık deposu olarak tanımlanan Onkalo tesisi için işletme lisansı verdi. Ülkenin Eurajoki bölgesinde bulunan tesis, radyoaktif atıkların yerin 400 metreden daha derininde, yaklaşık 1,9 milyar yıllık kristalin kayaçların içinde depolanmasını sağlayacak.

    Yer üstündeki kapsülleme tesisi ile yer altındaki depolama alanını bir araya getiren proje, kullanılmış nükleer yakıtların geçici depolama alanlarından çıkarılarak uzun vadeli bir çözümle yönetilmesini amaçlıyor. Tesisin tasarımı, nükleer atıkların 100 bin yılı aşan süre boyunca çevreden izole edilmesini hedefleyen çok katmanlı bir güvenlik sistemine dayanıyor.

    Onkalo tesisi nükleer atıkları nasıl depolayacak?

    Sistem kapsamında Olkiluoto ve Loviisa nükleer santrallerinden çıkarılan kullanılmış yakıt çubukları, korozyona dayanıklı kalın bakır kapsüllerin içine yerleştirilecek. Bu kapsüller daha sonra yer altındaki özel yuvalara indirilecek ve etrafları suyu emerek şişen bentonit kiliyle doldurulacak. Kil tabakası, radyoaktif maddelerin hareketini sınırlandırırken kapsüllerin çevresindeki koruyucu bariyerlerden birini oluşturacak.

    Finlandiya, dünyanın ilk kalıcı nükleer atık deposuna onay verdi Tam Boyutta Gör
    Son aşamada ise yer altı tünelleri, çelikle güçlendirilmiş büyük beton tıkaçlarla kapatılacak. Böylece bakır kapsüller, bentonit kili ve çevredeki kayaçlar birlikte çalışarak radyoaktif maddelerin biyosfere ulaşmasını engellemeyi hedefleyecek.

    Onkalo'nun toplamda yaklaşık 6.500 ton uranyum içeren kullanılmış nükleer yakıtı depolayabilecek kapasiteye sahip olması planlanıyor. Bu miktar yaklaşık 3.300 kapsüle karşılık geliyor. Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yılda 60'a kadar kapsülün yer altına yerleştirilmesi öngörülüyor.

    Finlandiya, dünyanın ilk kalıcı nükleer atık deposuna onay verdi

    İşletme lisansı 2070 yılına kadar geçerli

    Proje için verilen işletme lisansı, Finlandiya'nın Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'nun (STUK) 4 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı güvenlik değerlendirmesinin ardından geldi. Bununla birlikte lisansın verilmesi, tesisin ticari işletmeye hemen başladığı anlamına gelmiyor.

    Onkalo'da son devreye alma ve test çalışmaları devam ediyor. Ticari faaliyetlerin başlaması için STUK'un işletme öncesi denetimini tamamlaması gerekiyor. Denetimin ne zaman sonuçlanacağı ise henüz açıklanmadı. 2070 yılına kadar geçerli olacak lisans kapsamında Posiva'nın her 10 yılda bir düzenli güvenlik değerlendirmeleri sunması da gerekecek.

    Yaklaşık 1,16 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje üzerinde 22 yıldır çalışılıyor. Planlamaya göre tesisin yer altındaki tüm tünelleri 2120'li yıllara kadar doldurulacak ve kapatılacak. Ardından tesisin devletin sorumluluğuna devredilmesi öngörülüyor.

    Atıkların radyoaktivitesinin doğal uranyum cevherinin seviyelerine gerilemesinin yaklaşık 100 bin yıllık bir zaman alacağı belirtiliyor.  Bu nedenle tesisin uzun vadeli güvenliği, yalnızca depolama kapsüllerine değil, tüm koruma katmanlarının binlerce yıl boyunca işlevini korumasına dayanıyor.

    İsveç de benzer bir tesis inşa ediyor

    Finlandiya, kullanılmış nükleer yakıtlar için kalıcı derin jeolojik depolama tesisini işletmeye hazırlayan ilk ülke konumuna geldi. İsveç de Forsmark bölgesinde benzer bir tesis inşa ediyor. İki ülkenin projeleri, bakır kapsüller ve şişebilen bentonit kili gibi koruma katmanlarına dayanan KBS-3 teknolojisini kullanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuruyemiş markaları pes 2013 lisans yaması boza sıcak mı içilir soğuk mu içilir 1.4 cvvt motor nasıl vortex translator

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum