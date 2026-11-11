Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otomobili değiştirmeden daha uzun menzil: Firefly’da batarya yükseltme imkanı

    Nio’nun küçük elektrikli modeli Firefly, 60 kWsa bataryaya kavuştu. Mevcut 42 kWsa paketten yalnızca yaklaşık 10 kg daha ağır olan yeni batarya, eski araçlara da takılabiliyor.

    Firefly’da otomobili değiştirmeden batarya yükseltme imkanı Tam Boyutta Gör
    Nio’nun Firefly markası, elektrikli hatchback modeli için daha yüksek kapasiteli bir batarya seçeneği sundu. Çin’de satışa çıkan 60 kWsa versiyonun batarya dahil başlangıç fiyatı 136.800 yuan yani yaklaşık 20.500 dolar olarak açıklandı.

    Yeni seçenek, özellikle Firefly’ı ailenin tek otomobili olarak kullanmak isteyenlere yönelik. Markanın açıklamasına göre mevcut 42 kWsa versiyonu tercih eden müşterilerin yaklaşık yüzde 80’i, aracı ikinci otomobil olarak satın alıyor.

    Kapasite büyüyor, ağırlık neredeyse değişmiyor

    CATL’nin Qilin Long-Life ailesinden gelen yeni batarya, daha yüksek enerji yoğunluğu sunan NMC kimyasını kullanıyor. Böylece kapasite 42 kWsa’ten 60 kWsa’e çıkarken paketin boyutları korunuyor, ağırlık farkı yaklaşık 10 kg ile sınırlı kalıyor.

    Firefly yöneticisi Daniel Jin’e göre aynı kapasiteye LFP hücrelerle ulaşılması halinde paket, mevcut 42 kWsa bataryadan yaklaşık 130 kg daha ağır olacaktı. Marka, küçük bir otomobilde bu ağırlığın sürüş karakterini etkilemesini önlemek için daha pahalı batarya kimyasını tercih ettiğini belirtiyor.

    Yeni versiyon için CLTC'ye göre 560 km menzil açıklanıyor. Bildirilen enerji tüketimi 10,9 kWsa/100 km. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi ise 7,9 saniye.

    Mevcut araç sahipleri de bataryalarını yükseltebilecek

    Firefly’da otomobili değiştirmeden batarya yükseltme imkanı Tam Boyutta Gör
    Yeniliğin en dikkat çekici tarafı, mevcut Firefly sahiplerinin de büyük bataryaya geçebilmesi. Bataryasını satın almış kullanıcılar, aracın tescilinin üzerinden en az bir yıl geçtikten sonra 2500 dolar batarya fiyat farkı ve ayrıca hizmet bedeli ödeyerek kalıcı yükseltme başvurusu yapabilecek.

    Batarya kiralama sistemindeki kullanıcılar içinse aylık ücret 59 dolardan 89 dolara çıkıyor. Yükseltme hizmet bedeli, mevcut kampanya kapsamında 450 dolar yerine 300 dolar olarak uygulanıyor.

    Yeni araç alırken bataryayı kiralamayı seçenler, 11.960 dolarlık araç bedeline ek olarak aylık 89 dolar ödüyor.

    Uzun ömür ön planda, şarj gücü değişmedi

    CATL, yeni bataryanın 2.500 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını koruduğunu ve 12 yıllık kullanım ömrü taahhüdü sunduğunu belirtiyor.

    Büyük batarya, daha yüksek şarj gücü getirmiyor. Araç 100 kW DC şarjı desteklemeye devam ederken yüzde 10-80 dolum süresi 29 dakikadan 33 dakikaya çıkıyor. Ancak batarya değiştirme hizmetini kullananlar, uyumlu istasyonlarda yaklaşık 3 dakikada değişim yapabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    baymak brötje heizung kombi akbank otomatik ödeme talimatı kampanyası 500 tl buzdolabının alt kısmı buz tutuyor ne yapmalı gyrex 25 mg kullananlar yorumları güvenli ödeme olmadan araç satışı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G
    Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum