Otomobili değiştirmeden daha uzun menzil: Firefly’da batarya yükseltme imkanı

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Oynat Nio, elektrikli Firefly modeli için 60 kilovatsaatlik yeni batarya seçeneğini duyurdu. Gelişmiş NMC teknolojisine sahip batarya, eski pakete göre yalnızca 10 kilo daha ağır. Boyutları koruyan yeni seçenek, aracın menzilini 560 kilometreye çıkarıyor. Yeniliğin en dikkat çekici tarafı ise mevcut araç sahiplerinin de belirli bir ücret karşılığında bataryalarını bu yeni paketle yükseltebilmesi. Yeni paket, sürücülere araç değiştirmeden daha uzun menzil imkanı sağlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nio’nun Firefly markası, elektrikli hatchback modeli için daha yüksek kapasiteli bir batarya seçeneği sundu. Çin’de satışa çıkan 60 kWsa versiyonun batarya dahil başlangıç fiyatı 136.800 yuan yani yaklaşık 20.500 dolar olarak açıklandı.

Yeni seçenek, özellikle Firefly’ı ailenin tek otomobili olarak kullanmak isteyenlere yönelik. Markanın açıklamasına göre mevcut 42 kWsa versiyonu tercih eden müşterilerin yaklaşık yüzde 80’i, aracı ikinci otomobil olarak satın alıyor.

Kapasite büyüyor, ağırlık neredeyse değişmiyor

CATL’nin Qilin Long-Life ailesinden gelen yeni batarya, daha yüksek enerji yoğunluğu sunan NMC kimyasını kullanıyor. Böylece kapasite 42 kWsa’ten 60 kWsa’e çıkarken paketin boyutları korunuyor, ağırlık farkı yaklaşık 10 kg ile sınırlı kalıyor.

Firefly yöneticisi Daniel Jin’e göre aynı kapasiteye LFP hücrelerle ulaşılması halinde paket, mevcut 42 kWsa bataryadan yaklaşık 130 kg daha ağır olacaktı. Marka, küçük bir otomobilde bu ağırlığın sürüş karakterini etkilemesini önlemek için daha pahalı batarya kimyasını tercih ettiğini belirtiyor.

Yeni versiyon için CLTC'ye göre 560 km menzil açıklanıyor. Bildirilen enerji tüketimi 10,9 kWsa/100 km. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi ise 7,9 saniye.

Mevcut araç sahipleri de bataryalarını yükseltebilecek

Tam Boyutta Gör Yeniliğin en dikkat çekici tarafı, mevcut Firefly sahiplerinin de büyük bataryaya geçebilmesi. Bataryasını satın almış kullanıcılar, aracın tescilinin üzerinden en az bir yıl geçtikten sonra 2500 dolar batarya fiyat farkı ve ayrıca hizmet bedeli ödeyerek kalıcı yükseltme başvurusu yapabilecek.

Batarya kiralama sistemindeki kullanıcılar içinse aylık ücret 59 dolardan 89 dolara çıkıyor. Yükseltme hizmet bedeli, mevcut kampanya kapsamında 450 dolar yerine 300 dolar olarak uygulanıyor.

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Yeni araç alırken bataryayı kiralamayı seçenler, 11.960 dolarlık araç bedeline ek olarak aylık 89 dolar ödüyor.

Uzun ömür ön planda, şarj gücü değişmedi

CATL, yeni bataryanın 2.500 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını koruduğunu ve 12 yıllık kullanım ömrü taahhüdü sunduğunu belirtiyor.

Büyük batarya, daha yüksek şarj gücü getirmiyor. Araç 100 kW DC şarjı desteklemeye devam ederken yüzde 10-80 dolum süresi 29 dakikadan 33 dakikaya çıkıyor. Ancak batarya değiştirme hizmetini kullananlar, uyumlu istasyonlarda yaklaşık 3 dakikada değişim yapabiliyor.

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Firefly’da otomobili değiştirmeden batarya yükseltme imkanı

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