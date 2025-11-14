Firefox'a AI Window isimli yapay zeka modu geliyor

Eylül ayında Mozilla, iPhone’daki Firefox’ta açık web sayfalarını özetleyen “shake to summarize” adlı bir özelliği kullanıma sunmuştu. Mozilla, kendisini “kullanıcılara istedikleri kadar yapay zeka kullanma özgürlüğü tanıyan, saygılı bir tarayıcı” olarak konumlandırıyor.
Üçüncü bir mod olarak sunulacak
AI Window, Firefox kullanıcılarına sunulacak özel (private) ve klasik pencerelere ek olarak üçüncü bir tarama deneyimi olacak. Mozilla, Connect forumundaki bir gönderisinde, kullanıcıların AI Window içinde kullanmak istedikleri yapay zeka modelini seçebileceklerini belirtti. AI Window hakkında güncelleme almak isteyen kullanıcılar Mozilla'nın bekleme listesine kaydolabiliyor.