    Firefox'a AI Window isimli yapay zeka modu geliyor

    Firefox, AI Window adını verdiği, bir yapay zeka asistanı ve sohbet botu içeren yeni bir yapay zeka tarama özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.               

    Firefox'a AI Window isimli yapay zeka modu geliyor
    Firefox, AI Window adını verdiği, bir yapay zeka asistanı ve sohbet botu içeren yeni bir yapay zeka tarama özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, bu özelliği kullanıcıların katılımıyla açık şekilde geliştirilen ve isteğe bağlı olarak etkinleştirilen “akıllı ve kullanıcı kontrolünde bir alan” olarak tanımlıyor.

    Eylül ayında Mozilla, iPhone’daki Firefox’ta açık web sayfalarını özetleyen “shake to summarize” adlı bir özelliği kullanıma sunmuştu. Mozilla, kendisini “kullanıcılara istedikleri kadar yapay zeka kullanma özgürlüğü tanıyan, saygılı bir tarayıcı” olarak konumlandırıyor.

    Üçüncü bir mod olarak sunulacak

    AI Window, Firefox kullanıcılarına sunulacak özel (private) ve klasik pencerelere ek olarak üçüncü bir tarama deneyimi olacak. Mozilla, Connect forumundaki bir gönderisinde, kullanıcıların AI Window içinde kullanmak istedikleri yapay zeka modelini seçebileceklerini belirtti. AI Window hakkında güncelleme almak isteyen kullanıcılar Mozilla’nın bekleme listesine kaydolabiliyor.

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

