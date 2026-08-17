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    Firefox iOS için beklenen özellik duyuruldu: Yakında geliyor

    Mozilla, Firefox iOS uygulamasına reklam engelleme özelliği getiriyor. Bu engelleyici, ağ düzeyinde reklamları, izleyicileri, açılır pencereleri ve diğer rahatsız edici içerikleri hedefliyor.

    mozilla firefox ios uygulaması reklam engelleme özelliği Tam Boyutta Gör
    Mozilla, iOS’taki Firefox tarayıcısında üçüncü taraf eklentiler olmadan reklamları, izleyicileri, açılır pencereleri ve yer paylaşımlarını engelleyebilen yerleşik reklam engelleyiciyi test ediyor.

    Çoğu reklamı engelleyecek

    Mozilla destek sayfasına göre, Firefox iOS artık ağ düzeyinde çalışan isteğe bağlı reklam engelleyici sunuyor. Özellik, birçok reklamı yüklenmeden önce tanımlamak ve engellemek için EasyList tabanlı bir filtre listesi kullanıyor. Üçüncü taraf reklam ağlarından ve değişimlerinden, reklamla ilgili izleyicilerden ve web siteleri tarafından sunulan birçok üçüncü taraf reklamdan gelen reklamları filtreleyebiliyor. Ayrıca internette gezinirken çıkan açılır pencereler ve yer paylaşımları da dahil olmak üzere daha rahatsız edici reklamları da engelliyor.

    Varsayılan olarak açık olmayacak

    Mozilla, web sitelerinin reklam sunmak için farklı teknolojiler kullandığını, bu yöntemlerden bazılarının mevcut filtre listesi dışında kaldığından her reklamın engellenemeyeceğini belirtiyor. Örneğin; arama motoru sonuç sayfalarında gösterilen reklamlar çıkmaya devam edecek. Ayrıca Firefox ana sayfasında veya yeni sekme sayfasında görünen sponsorlu içerikler de engellenmeyecek.

    Reklam engelleyici, varsayılan olarak devre dışı olacak, Firefox’un ana ayarlarından açmak gerekecek. Kullanıcılar, bir web sitesine girerken site menüsü aracılığıyla reklam engellemenin etkin olup olmadığını kontrol edebilecek.

    Mozilla, yerleşik reklam engelleme özelliğini kademeli olarak sunacak.

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