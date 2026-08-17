2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mozilla, iOS’taki Firefox tarayıcısında üçüncü taraf eklentiler olmadan reklamları, izleyicileri, açılır pencereleri ve yer paylaşımlarını engelleyebilen yerleşik reklam engelleyiciyi test ediyor.

Google’a göre Chrome artık her zamankinden daha hızlı 2 ay önce eklendi

Çoğu reklamı engelleyecek

Mozilla destek sayfasına göre, Firefox iOS artık ağ düzeyinde çalışan isteğe bağlı reklam engelleyici sunuyor. Özellik, birçok reklamı yüklenmeden önce tanımlamak ve engellemek için EasyList tabanlı bir filtre listesi kullanıyor. Üçüncü taraf reklam ağlarından ve değişimlerinden, reklamla ilgili izleyicilerden ve web siteleri tarafından sunulan birçok üçüncü taraf reklamdan gelen reklamları filtreleyebiliyor. Ayrıca internette gezinirken çıkan açılır pencereler ve yer paylaşımları da dahil olmak üzere daha rahatsız edici reklamları da engelliyor.

Varsayılan olarak açık olmayacak

Mozilla, web sitelerinin reklam sunmak için farklı teknolojiler kullandığını, bu yöntemlerden bazılarının mevcut filtre listesi dışında kaldığından her reklamın engellenemeyeceğini belirtiyor. Örneğin; arama motoru sonuç sayfalarında gösterilen reklamlar çıkmaya devam edecek. Ayrıca Firefox ana sayfasında veya yeni sekme sayfasında görünen sponsorlu içerikler de engellenmeyecek.

Reklam engelleyici, varsayılan olarak devre dışı olacak, Firefox’un ana ayarlarından açmak gerekecek. Kullanıcılar, bir web sitesine girerken site menüsü aracılığıyla reklam engellemenin etkin olup olmadığını kontrol edebilecek.

Mozilla, yerleşik reklam engelleme özelliğini kademeli olarak sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Firefox iOS için beklenen özellik duyuruldu: Yakında geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: