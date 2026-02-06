Firefox, yapay zeka özelliklerini kapatma seçeneği sunacak

24 Şubat'ta sunulacak
Ancak bütün kullanıcılar şirketlerin yapay zeka hamlelerinden memnun değil. Birçok kullanıcı, Mozilla’nın tarayıcıya bir yapay zeka özelliği daha eklemesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Firefox,24 Şubat güncellemesiyle birlikte tüm yapay zeka özelliklerini devre dışı bırakmaya yarayan bir seçenek sunmaya hazırlanıyor.
Mozilla CEO’su Enzor-DeMeo, kullanıcı tercihinin önemli olduğunu vurgulayarak Firefox’a eklenen ve yakında eklenecek olan yapay zeka özelliklerinin faydalı olduğuna inandığını ve kullanıcıların veri gizliliği konusunda Mozilla’ya güvenebileceğini belirtti. Buna rağmen, tüm yapay zeka özelliklerini kapatmaya imkan tanıyan bir seçenek sunulacak.
Bazı kullanıcılar bu AI araçlarını yararlı bulsa da, birçok kişi bu özellikleri kullanmak istemiyor ya da gizlilik endişeleri taşıyor. Mozilla'nın böyle bir seçenek sunması, kullanıcıya seçim özgürlüğü sunması açısından güzel bir gelişme.