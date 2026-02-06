Giriş
    Firefox, yapay zeka özelliklerini kapatma seçeneği sunacak

    Mozilla, internet tarayıcılarında giderek artan yapay zeka destekli özellikleri istemeyen kullanıcılar için, bu özellikleri kapatma seçeneği sunacağını açıkladı.

    Firefox, yapay zeka özelliklerini kapatma seçeneği sunacak Tam Boyutta Gör
    Google ve Microsoft’un Chrome ve Edge tarayıcılarına yapay zeka destekli özellikler eklemesinin ardından, Firefox da bu trende hızlıca katılarak kullanıcılarına bazı yapay zeka araçları sunmaya başladı. Bunlar arasında sekme gruplama için bir yapay zeka aracı, AI destekli çeviri ve bir yapay zeka sohbet botuna hızlı erişim gibi özellikler yer alıyor.

    24 Şubat'ta sunulacak

    Ancak bütün kullanıcılar şirketlerin yapay zeka hamlelerinden memnun değil. Birçok kullanıcı, Mozilla’nın tarayıcıya bir yapay zeka özelliği daha eklemesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Firefox,24 Şubat güncellemesiyle birlikte tüm yapay zeka özelliklerini devre dışı bırakmaya yarayan bir seçenek sunmaya hazırlanıyor.

    Mozilla CEO’su Enzor-DeMeo, kullanıcı tercihinin önemli olduğunu vurgulayarak Firefox’a eklenen ve yakında eklenecek olan yapay zeka özelliklerinin faydalı olduğuna inandığını ve kullanıcıların veri gizliliği konusunda Mozilla’ya güvenebileceğini belirtti. Buna rağmen, tüm yapay zeka özelliklerini kapatmaya imkan tanıyan bir seçenek sunulacak.

    Bazı kullanıcılar bu AI araçlarını yararlı bulsa da, birçok kişi bu özellikleri kullanmak istemiyor ya da gizlilik endişeleri taşıyor. Mozilla’nın böyle bir seçenek sunması, kullanıcıya seçim özgürlüğü sunması açısından güzel bir gelişme.

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

