Fitbit'teki uyku evresi verileri artık daha güvenilir

Tam Boyutta Gör Fitbit cihazları artık farklı uyku evrelerini (hafif, derin, REM ve uyanıklık) hesaplamak için güncellenmiş bir yöntem kullanıyor. Bu değişiklikle, akıllı bileklik ya da saat, kullanıcıya daha doğru veriler sunacak. Dikkat çekilen değişikliklerden biri, önceki yöntemin atlamış olabileceği uyku sırasında kısa uyanıklık dönemlerinin kaydedilmesi.

En iyi akıllı bileklik tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

Daha doğru ölçüm

Fitbit kullanıcısıysanız, uyku takibindeki değişiklik, çeşitli uyku evrelerindeki gerçek süreleri etkileyebilir; özellikle uyanık olduğunuz süreyi artırabilir ve REM veya hafif uyku evrelerinin süresini biraz azaltabilir. Gönderide hangi cihazların gelişmiş uyku izleme özelliğine sahip olduğu açıkça belirtilmese de, Pixel Watch'ta da uyku izlemede bazı değişiklikler bekleyebiliriz, çünkü bu saat de diğer hayati verilerin yanı sıra uykuyu izlemek için Fitbit'i kullanıyor.

Bazı kullanıcılar şikayetçi!

Resmi duyurudan önce kullanıcılar, sosyal ağ platformlarında Fitbit’in uyku takibi özelliğinde değişiklikler fark ettiklerini dile getirdi. Bir kullanıcı, bu değişikliğin akıllı bilekliğini aşırı hassas hale getirdiğini ve uyku verilerine yaklaşık bir saatlik uyanıklık süresi eklediğini belirtti. Ayrıca, fitness takip cihazının uyku sırasında tuvalete gitme zamanlarını uykunun sonu olarak algıladığına dair şikayetler bulunuyor.

Fitbit ayrıca bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor ve güncellemeyi bir dizi uyku takibi iyileştirmesinin ilki olarak nitelendiriyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, birkaç hafta içinde gerçekleşecek Made by Google etkinliğinde fitness ve iyileşmeyle ilgili daha fazla güncellemenin duyurulması bekleniyor.

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