Fitbit uygulaması Google Health'a dönüşüyor: Tüm sağlık verileri tek uygulamada

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Fitbit uygulamasını sağlık ve fitness verilerinin tek merkezden yönetileceği kapsamlı bir platforma dönüştürüyor. Şirketin 19 Mayıs’ta yayınlayacağı güncellemeyle birlikte uygulamanın adı resmen “Google Health” olarak değişecek ve yeni bir simgeyle kullanıcılara sunulacak. Ayrıca mevcut Google Fit kullanıcıları da yılın ilerleyen dönemlerinde verilerini yeni uygulamaya taşıyabilmeleri için davet almaya başlayacak.

Google Health ile tüm sağlık ve fitness verileri tek merkezde toplanacak

Yenilenen uygulama dört ana sekmeden oluşacak: Bugün, Fitness, Uyku ve Sağlık. Kullanıcılar Bugün bölümünde günlük aktiviteleri, temel sağlık istatistikleri ve kişisel analizleri görebilecek. Google’ın Gemini destekli yapay zeka sistemi “Google Health Coach” ise Premium abonelere özel olarak bu veriler üzerinden kişiselleştirilmiş öneriler sunacak.

Fitness sekmesinde antrenman kütüphanesi, son aktivitelerin özeti ve haftalık egzersiz planları yer alacak. Kullanıcılar yapay zekadan kendilerine özel antrenman programları oluşturmasını da isteyebilecek. Uyku sekmesi ise uyku puanı, toplam uyku süresi ve REM uykusu gibi detaylı analizleri gösterecek. Sağlık bölümünde ise kalp atış hızı, kilo, kandaki oksijen seviyesi ve tansiyon gibi temel sağlık verileri takip edilebilecek.

ABD’deki kullanıcılar ayrıca tıbbi kayıtlarını uygulamayla senkronize ederek laboratuvar sonuçlarını ve ilaç bilgilerini doğrudan uygulama üzerinden görüntüleyebilecek. Google, sağlık verilerinin cihaz içinde saklanacağını ve kullanıcıların verilerin paylaşımı konusunda tam kontrol sahibi olacağını belirtiyor. Uygulama aynı zamanda Peloton ve MyFitnessPal gibi üçüncü taraf sağlık servisleriyle entegre çalışabilecek. Kullanıcılar arkadaşlarıyla adım sayılarını paylaşarak liderlik tabloları oluşturabilecek.

Akıllı saatte yeni güç standardı: Huawei Watch Fit 5 inceleme 13 sa. önce eklendi

Şirket, Fitbit kullanıcılarının sağlık verilerinin reklam amaçlı kullanılmayacağı yönündeki taahhüdünü sürdürdüğünü de özellikle vurguladı. Google’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı yapay zeka destekli Health Coach hizmeti de 19 Mayıs itibarıyla ön izleme sürecinden çıkacak ve küresel olarak erişime açılacak. Daha önce Fitbit Premium adıyla sunulan abonelik sistemi artık “Google Health Premium” olarak devam edecek. Servisin fiyatı aylık 10 dolar veya yıllık 99 dolar olacak. Google AI Pro ve Ultra aboneleri ise bu hizmete ek ücret ödemeden erişebilecek.

Google, yeni Health uygulamasının dağıtım sürecinin 26 Mayıs’ta satışa çıkacak olan yeni ekransız belikliği Fitbit Air ile birlikte tamamlanacağını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: