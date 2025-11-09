Kim Nerede? 655 Bu Çinli hibrit otomobil, tek depo ve şarjla 2327 km yol katederek rekor kırdı 329 Japonya, kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor: İşte bilet fiyatı 132 En uzun menzilli Tesla Model Y, Çin'de tanıtıldı
    Fiyat / Perfomans = Slayer X7T-5060! Game Garaj oyun dizüstü bilgisayarı genel değerlendirme

    Fiyat/performans odaklı oyun dizüstü bilgisayarı Game Garaj Slayer X7T-5060'ı yakın plan çalıştık! i7 14650HX ve RTX 5060 gücünde 16" QHD+ ekranıyla Slayer X7T'nin genel değerlendirme videosu burada

    Game Garaj Slayer X7T-5060 detaylı incelememize hoş geldiniz! Bu videoda Intel Core i7 14650HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla donatılmış bu güçlü oyun dizüstü bilgisayarını yakın plan çalıştık. 16 inç QHD+ 180Hz ekranı, gelişmiş soğutma sistemi ve zengin port seçenekleriyle dikkat çeken Slayer X7T-5060, hem oyuncular hem de içerik üreticileri için tasarlanmış dengeli bir makine.

    Bu videomuzda Cyberpunk 2077, Spider-Man Remastered, Counter-Strike 2 ve Forza Horizon 5 gibi popüler oyunlarda aldığımız FPS değerlerini paylaşıyoruz. RTX 5060'ın DLSS 4 ve ışın izleme yeteneklerini aktarırken, işlemcinin çoklu görev performansını Cinebench R23 ile ölçtük.

    Slayer X7T-5060'ın 16:10 en-boy oranlı ekranı, hem oyun hem de çalışma deneyimi için ideal. 180Hz tazeleme hızı sayesinde hareketler son derece akıcı görünüyor. Yüzde 100 sRGB renk doğruluğu da etkileyici seviyede. İçerik üreticileri bu ekranda rahatlıkla çalışabilir. 32GB DDR5 RAM çift kanal yapılandırması ve Crucial P310 1TB NVMe SSD ile sistem performansı üst seviyede.

    Faz değiştiren termal ped teknolojisi sayesinde soğutma sistemi, uzun oyun seanslarında bile kararlı performans sunuyor. MUX Switch özelliği ile doğrudan ekran kartı bağlantısı sağlayarak ekstra FPS kazanıyorsunuz.

    Bağlantı özellikleri açısından Slayer X7T-5060 oldukça cömert. Saniyede 40Gbps hızında USB-C, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet ve çoklu USB-A girişleri ile hiçbir adaptöre ihtiyaç duymuyorsunuz. Çift monitör kurulumu için ideal bir çözüm sunuyor.

    Game Garaj'ın 3 iş günü teslimat, 2 yıl garanti ve 14 gün iade hakkı gibi avantajları satın alma sürecini güvenli kılıyor.gamegaraj.com/ adresinde farklı konfigürasyonlar arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Sitede modelin RTX 5070 ve 5080'li modelleri de mevcut. Game Garaj ile yaptığımız özel çalışmada fiyat/performans odaklı X7T'yi değerlendirmeye aldık. Sizler de yorumlarda oyun dizüstü bilgisayarlar ve modellerle ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşın lütfen.

