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    Fiyat/Performans canavarı: 200Hz ve üzeri yenileme hızı sunan monitörler

    Akıcı oyun deneyimi için yüksek yenileme hızına sahip bir monitör arıyorsanız seçenekler düşündüğünüzden fazla. 200Hz ve üzeri monitörleri, fiyatlarını ve öne çıkan özelliklerini bir araya getirdik.

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Rekabetçi oyunlarda hızlı tepki vermek kadar ekrandaki hareketleri net ve akıcı biçimde takip edebilmek de önemli. Özellikle FPS, yarış ve e-spor oyunlarında yüksek yenileme hızına sahip bir monitör, hareketlerin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. Üstelik artık 200 Hz seviyesine ulaşmak için çok yüksek bütçeler ayırmak gerekmiyor. Peki, 200 Hz monitör alırken nelere dikkat edilmeli? 200 Hz ve üzeri yenileme hızı sunan en iyi monitör seçeneklerini bir araya getirdiğimiz bu rehberde, QHD'den Full HD'ye ve farklı ekran boyutlarına kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünleri inceliyoruz.

    200 Hz monitör tavsiyeleri
    Marka-Model🖥️ Fiyat🏷️
    Casper Excalibur Monitör M.E238FIF-D 5.699 TL
    Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C 11.999 TL
    AOC Gaming 27G4HA 7.100 TL
    MSI MAG 274QF E20 9.200 TL
    ViewSonic VX2479A-HD-PRO 7.390 TL
    ASUS TUF Gaming VG249QM5A 6.700 TL
    LG Ultragear G6 27G610A-B 10.899 TL

    1️⃣ Casper Excalibur M.E238FIF-D

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur monitör M.E238FIF-D, yüksek yenileme hızını uygun fiyatlı bir oyuncu monitöründe arayanların değerlendirebileceği modeller arasında yer alıyor. 23,8 inçlik düz ekranı ve Fast IPS paneliyle özellikle rekabetçi oyunlar için tasarlanan monitör, Full HD çözünürlükte 200 Hz yenileme hızı sunuyor. Böylece hızlı kamera hareketlerinin ve ekrandaki aksiyonun daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor.

    IPS panel yapısı, yalnızca oyun oynamakla kalmayıp günlük işlerini de aynı ekranda yürütmek isteyen kullanıcılar açısından avantaj sağlıyor. 1 ms olarak belirtilen tepki süresi, 200 Hz yenileme hızıyla birleşerek hızlı sahnelerde daha net bir görüntü hedefliyor. Monitör, 300 nit parlaklığa sahip. Ayrıca AMD FreeSync ve Nvidia G-SYNC uyumluluğu ise desteklenen ekran kartlarıyla yenileme hızını eşleştirerek görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.

    Düz ekran tercih eden, masasında fazla yer kaplamayan ve yüksek yenileme hızına geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için Casper Excalibur M.E238FIF-D, fiyat-performans odaklı seçeneklerden biri.

    Öne çıkan özellikleri

    • Ekran Boyutu: 23.8 inç
    • Panel Türü: Fast IPS (Flat)
    • Çözünürlük: Full HD
    • Yenileme Hızı: 200 Hz
    • Parlaklık: 300 nit
    • Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms (GtG / MPRT)
    • Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Uyumlu (Adaptive-Sync)
    • Pivot / Ergonomi: Yok (Sadece öne/arkaya eğme - tilt)
    • Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x 3.5mm Ses Çıkışı

    2️⃣ Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyata daha yüksek performans için Casper Excalibur M.E315QVC-C alternatif oluşturuyor. 31,5 inçlik ekranı, 1500R kavis oranı ve VA paneliyle öne çıkan model, QHD 2K çözünürlükte 180 Hz yenileme hızı sunuyor. Özellikle ekrana yakın oturarak oyun oynayan kullanıcılar, kavisli tasarımın sunduğu sarıcı görüntü hissini tercih edebilir.

    VA panelin en önemli avantajlarından biri, IPS panellere kıyasla daha yüksek kontrast oranı sunabilmesi. Bu modeldeki 3000:1 kontrast oranı ve 300 nit parlaklık değeri, görüntülerin özellikle karanlık sahnelerde daha belirgin görünmesine katkıda bulunuyor. 1 ms MPRT tepki süresi, HDR10 desteği ve AMD FreeSync ile Nvidia G-SYNC uyumluluğu da oyunculara yönelik özellikler arasında bulunuyor.

    M.E238FIF-D ile M.E315QVC-C arasında seçim yaparken temel farkları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Düz ekran ve IPS panel isteyenler ilk modele, daha büyük kavisli ekran ve daha yüksek görüntü kalitesi ve kontrastı tercih edenler ise M.E236FVC-D'ye yönelebilir.

    Öne çıkan özellikleri

    • Ekran Boyutu: 31.5 inç
    • Panel Türü: Kavisli (1500R) VA
    • Çözünürlük: QHD
    • Yenileme Hızı: 180 Hz
    • Parlaklık: 300 nit
    • Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms (MPRT)
    • Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Uyumlu
    • Pivot / Ergonomi: Var (Tam Ergonomik: Yükseklik ayarı, 90° dikey pivot, sağa/sola dönme, tilt)
    • Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x 3.5mm Ses Çıkışı

    3️⃣ AOC Gaming 27G4HA

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Daha büyük ekran isteyen oyuncular için AOC Gaming 27G4HA öne çıkıyor. 27 inçlik Full HD ekranı ve Fast IPS paneliyle gelen model, 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Bu özellikler, hızlı oyunlarda hareketlerin daha akıcı görünmesine yardımcı olurken büyük ekran boyutu da oyun alanını daha geniş görmeyi sağlıyor.

    Monitör HDR10 desteği, Adaptive-Sync ve G-SYNC Compatible uyumluluğuyla geliyor. Ayrıca yükseklik, eğim ve dönüş ayarları sunan ergonomik standı, ekranı farklı masa ve oturma düzenlerine göre konumlandırmayı kolaylaştırıyor. Dahili hoparlörleri de ayrı bir ses sistemi kullanmak istemeyenler için pratiklik sağlıyor. 27 inç ekranı tercih eden, yüksek yenileme hızından vazgeçmeden ergonomik ayarlara da önem veren kullanıcılar AOC 27G4HA'yı değerlendirebilir.

    Öne çıkan özellikleri

    • Ekran Boyutu: 27 inç
    • Panel Türü: Fast IPS
    • Çözünürlük: Full HD
    • Yenileme Hızı: 200 Hz
    • Parlaklık: 300 nit
    • Gecikme / Tepki Süresi: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (GtG)
    • Senkronizasyon (VRR): Adaptive-Sync (AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Uyumlu)
    • Pivot / Ergonomi: Var (Tam Ergonomik: Yükseklik ayarı 130 mm, 90° dikey pivot, sağa/sola dönme, tilt)
    • Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x 3.5mm Ses Çıkışı (Dahili hoparlör mevcut)

    4️⃣ MSI MAG 274QF E20

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    200 Hz yenileme hızının yanında daha yüksek çözünürlük isteyenler için MSI MAG 274QF E20 farklı bir seçenek sunuyor. 27 inçlik Rapid IPS paneli, 2560 x 1440 piksel QHD çözünürlüğü ve 200 Hz yenileme hızıyla hem rekabetçi oyunlara hem de daha ayrıntılı görüntü isteyen oyunlara hitap ediyor.

    Full HD modellere kıyasla daha fazla piksel sunan QHD çözünürlük, görüntülerin daha keskin görünmesine yardımcı oluyor. Rapid IPS panelin 0,5 ms minimum GtG tepki süresi, AMD FreeSync Premium ve G-SYNC uyumluluğu da modelin oyun tarafındaki özelliklerini tamamlıyor. DisplayHDR 400 desteği bulunurken HDMI bağlantısı üzerinden QHD çözünürlükte yenileme hızı DisplayPort'a göre daha sınırlı; 200 Hz için DisplayPort bağlantısını tercih etmek gerekiyor. Bu nedenle hem çözünürlüğü hem de yenileme hızını yükseltmek isteyen kullanıcılar için MSI MAG 274QF E20, Full HD modellerin üzerinde konumlanan bir alternatif.

    Öne çıkan özellikleri

    • Ekran Boyutu: 27 inç (2K QHD)
    • Panel Türü: QHD
    • Çözünürlük: Full HD
    • Yenileme Hızı: 200 Hz
    • Parlaklık: 300 nit (HDR Peak: 400 nit)
    • Gecikme / Tepki Süresi: 0.5 ms (GtG)
    • Senkronizasyon (VRR): Adaptive-Sync (AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Uyumlu)
    • Pivot / Ergonomi: Yok (Sadece öne/arkaya eğme - tilt)
    • Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 1x Kulaklık Çıkışı

    5️⃣ ViewSonic VX2479A-HD-PRO

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    ViewSonic VX2479A-HD-PRO, 200 Hz sınırının üzerine çıkmak isteyen ancak Full HD çözünürlükten vazgeçmeyen kullanıcılar için değerlendirilebilir. 23,8 inçlik IPS ekranı 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu değer, özellikle yüksek kare hızlarına ulaşabilen bilgisayarlarda hareketlerin daha sık güncellenmesini sağlıyor.

    Monitörde 1 ms MPRT tepki süresi, AMD FreeSync ve HDR10 desteği bulunuyor. 250 nit parlaklık değeri, bu listedeki bazı rakiplerden daha düşük olsa da ürünün temel odağı yüksek yenileme hızıyla akıcı oyun deneyimi sunmak. Düz ekran tasarımı da rekabetçi oyunlar ve günlük kullanım için alışıldık bir seçenek oluşturuyor. 200 Hz yerine 240 Hz isteyen ve ekran kartı yüksek kare hızları üretebilen kullanıcılar ViewSonic VX2479A-HD-PRO'yu değerlendirebilir.

    Öne çıkan özellikleri

    • Ekran Boyutu: 23.8 inç
    • Panel Türü: SuperClear IPS
    • Çözünürlük: Full HD
    • Yenileme Hızı: 240 Hz
    • Parlaklık: 250 nit
    • Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms (MPRT)
    • Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync (NVIDIA G-Sync Uyumlu)
    • Pivot / Ergonomi: Yok (Sadece öne/arkaya eğme - tilt)
    • Bağlantı Portları: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x 3.5mm Ses Çıkışı

    6️⃣ ASUS TUF Gaming VG249QM5A

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    ASUS TUF Gaming VG249QM5A, 24 inç sınıfında 200 Hz üzeri yenileme hızına geçmek isteyen oyuncular için bir diğer alternatif. Fast IPS paneli ve 240 Hz yenileme hızıyla özellikle hızlı kamera hareketlerinin yoğun olduğu rekabetçi oyunlara hitap ediyor. Full HD çözünürlük ise yüksek kare hızlarına ulaşmayı QHD modellere kıyasla daha erişilebilir hale getirebiliyor.

    Bu sınıftaki monitörlerde yalnızca maksimum yenileme hızına değil, bilgisayarın oyunlarda kaç FPS üretebildiğine de bakmak gerekiyor. Sisteminiz çoğu oyunda 100–140 FPS seviyesinde kalıyorsa 240 Hz ile 200 Hz arasındaki farktan tam anlamıyla yararlanamayabilirsiniz. Ancak yüksek FPS değerlerine ulaşan sistemlerde daha yüksek yenileme hızı anlamlı hale geliyor.

    Öne çıkan özellikleri

    • Ekran Boyutu: 23.8 inç
    • Panel Türü: Fast IPS
    • Çözünürlük: QHD
    • Yenileme Hızı: 240 Hz
    • Parlaklık: 350 nit
    • Gecikme / Tepki Süresi: 0.3 ms min. (1 ms GtG)
    • Senkronizasyon (VRR): FreeSync / G-Sync Uyumluluğu + ELMB Sync
    • Pivot / Ergonomi: Var (Tam Ergonomik: Yükseklik ayarı 120 mm, 90° dikey pivot, sağa/sola dönme, tilt)
    • Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, Kulaklık Çıkışı (Dahili 2x2W hoparlör mevcut)

    7️⃣ LG Ultragear G6 27G610A-B

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Listenin en yüksek yenileme hızına sahip seçeneklerinden biri ASUS TUF Gaming VG259QMR5A. 24,5 inçlik Fast IPS paneli ve 310 Hz yenileme hızıyla özellikle rekabetçi FPS oyunlarında mümkün olduğunca yüksek kare hızına ulaşmayı hedefleyen kullanıcıları hedefliyor.

    310 Hz yenileme hızı, 200 Hz seviyesindeki monitörlere göre saniyede daha fazla görüntü güncellenmesini sağlıyor. Bununla birlikte bu farktan yararlanmak için ekran kartının oynanan oyunda oldukça yüksek FPS değerleri üretebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu model, yalnızca monitörünü yükseltmek isteyenlerden ziyade yüksek performanslı bir oyun bilgisayarına sahip kullanıcılar için daha anlamlı bir seçenek. IPS panel, Full HD çözünürlük ve 0,3 ms olarak belirtilen minimum tepki süresiyle gelen model, bütçesini daha çok rekabetçi oyun performansına ayıran oyunculara hitap ediyor.

    Öne çıkan özellikleri

    • Ekran Boyutu: 27 inç (2K QHD)
    • Panel Türü: IPS
    • Çözünürlük: Full HD
    • Yenileme Hızı: 200 Hz
    • Parlaklık: 350 nit (HDR Peak: 400 nit)
    • Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms (GtG)
    • Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync Uyumlu
    • Pivot / Ergonomi: Var (Tam Ergonomik L-Stant: Yükseklik ayarı 110 mm, 90° dikey pivot, tilt)
    • Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, Kulaklık Çıkışı

    Peki 200 Hz monitör alırken hangi model tercih edilmeli❓

    Bütçesini kontrol altında tutarak 200 Hz seviyesine geçmek isteyenler için Casper Excalibur M.E238FIF-D ve M.E315QVC-C öne çıkan iki seçenek. Düz ekran ve Fast IPS panel tercih edenler M.E238FIF-D'yi, kavisli ekran ve yüksek kontrast isteyenler M.E315QVC-C'yi değerlendirebilir. Daha büyük ekran isteyenler AOC Gaming 27G4HA'ya, 200 Hz ile birlikte QHD çözünürlük arayanlar MSI MAG 274QF E20'ye yönelebilir. 240 Hz ve üzeri yenileme hızına ihtiyaç duyan oyuncular için ViewSonic VX2479A-HD-PRO ve ASUS TUF Gaming modelleri alternatif oluşturuyor.

    Son kararı verirken monitörün fiyatını tek başına değerlendirmek yerine panel türünü, çözünürlüğünü, bağlantı seçeneklerini ve bilgisayarınızın oyunlarda ulaşabildiği FPS değerlerini birlikte ele almak gerekiyor. Böylece ihtiyacınız olmayan özelliklere fazladan bütçe ayırmadan oyun deneyiminizi geliştirebilirsiniz.

    200 Hz monitör alırken nelere dikkat edilmeli❓

    Monitör seçerken yenileme hızının yanı sıra panel türü, çözünürlük, tepki süresi ve bağlantı seçeneklerini de değerlendirmek gerekiyor. 200 Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 200 kareye kadar görüntü yenileyebildiği anlamına geliyor. Ancak bu avantajdan tam anlamıyla yararlanmak için bilgisayarın da oynanan oyunda yeterli kare hızına ulaşabilmesi gerekiyor.

    Fiyat/Performans 200 Hz monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Panel türü de önemli bir seçim kriteri. IPS paneller genellikle geniş görüş açıları ve renk üretimiyle öne çıkarken VA paneller, yüksek kontrast oranları sayesinde daha koyu siyahlar sunabiliyor. Düz ekranlar farklı kullanım senaryolarına uyum sağlarken kavisli monitörler, özellikle ekrana yakın oturulduğunda daha sarıcı bir görüntü hissi verebiliyor.

    Tepki süresi konusunda da üreticilerin belirttiği değerlerin hangi ölçüm standardına dayandığına bakmakta fayda var. MPRT ve GtG değerleri farklı ölçüm yöntemlerini ifade ettiği için bu rakamları doğrudan karşılaştırmak her zaman doğru sonuç vermiyor. Ayrıca monitörün sunduğu maksimum yenileme hızının hangi bağlantı üzerinden desteklendiğini kontrol etmek gerekiyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

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