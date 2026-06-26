Fiyatı astronomik olacak: Yeni Mac Studio için 768 GB RAM iddiası

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Tam Boyutta Gör Apple'ın son dönemde Mac ürün ailesinde fiyat artışlarına gitmesine rağmen yeni nesil Mac Studio modelini 2026 yılı içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre şirket, M5 işlemci ailesinin en üst düzey üyesi olacak M5 Ultra çipini yeni Mac Studio ile birlikte sunacak.

Mevcut Mac Studio, Mart 2025'te M3 Ultra ile güncellenmişti. Yeni modelin ise başlangıçta 2026'nın ilk dönemlerinde tanıtılması planlanıyordu. Ancak bellek çipi tedarikindeki sorunlar ve yükselen maliyetler nedeniyle lansmanın ertelendiği ifade ediliyor. Daha önce yeni Mac Studio'nun Ekim 2026 civarında tanıtılabileceği öne sürülmüştü.

M5 Ultra, M5 ailesinin son üyesi olacak

Mevcut bilgilere göre M5 Ultra, Apple'ın M5 serisindeki son işlemcisi olacak. Şirketin ardından M6, M7, M7 Pro ve M7 Max işlemcilerine geçiş yapması bekleniyor. Öte yandan yeni M5 Ultra çipin yaklaşık 36 CPU çekirdeği ve 80 GPU çekirdeği ile gelmesi öngörülüyor. Grafik tarafındaki çekirdek sayısı mevcut M3 Ultra ile aynı seviyede kalırken işlemci tarafında sınırlı bir artış söz konusu. Karşılaştırmak gerekirse M3 Ultra, 32 çekirdeğe kadar CPU ve 80 çekirdeğe kadar GPU yapılandırması sunuyor.

En dikkat çekici iddialardan biri ise bellek kapasitesiyle ilgili. Apple'ın 768 GB'a kadar birleşik bellek (Unified Memory) desteğini test ettiği belirtiliyor. Ancak bellek yongalarındaki tedarik sıkıntıları, bu kapasitenin ilk etapta satışa sunulmasını engelleyebilir.

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Apple daha önce M3 Ultra Mac Studio modelini 512 GB RAM'e kadar yapılandırma seçeneğiyle satışa sunmuştu. Ancak şirket, mart ayında bu seçeneği kaldırdı. Günümüzde M3 Ultra işlemcili Mac Studio yalnızca 96 GB RAM konfigürasyonuyla satın alınabiliyor.

Apple'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği fiyat artışları, yeni modelin maliyetine ilişkin beklentileri de yükseltti. Şirketin en düşük M3 Ultra Mac Studio yapılandırması olan 96 GB RAM'li modelin fiyatı 3.999 dolardan 5.299 dolara yükseldi. Bu da 1.300 dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Bellek krizinin devam etmesi ve 768 GB RAM seçeneğinin sunulması halinde üst düzey M5 Ultra Mac Studio'nun 10 bin doların üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa çıkabileceği değerlendiriliyor.

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