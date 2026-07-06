Fiziksel oyunların sonunu getiren ekonomik gerçek ortaya çıktı: Kâr farkı muazzam

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi son birkaç gün fiziksel medya için hiç iyi geçmedi. Sony, Ocak 2028 itibarıyla PlayStation platformunda yayınlanacak tüm yeni oyunların yalnızca dijital formatta sunulacağını doğrularken, Xbox cephesinden de benzer duyumlar gelmeye başladı. Bu da fiziksel oyun satışlarının, çok yakın bir gelecekte bitme noktasına yaklaşacağını gösterdi.

Oyuncular bu karara tepki göstermeye devam ederken, yayınlanan yeni bir analiz, şirketlerin neden fiziksel medyadan uzaklaşmaya çalıştığını ortaya koydu. Oyun sektörü analisti ve KantanGames CEO'su Dr. Serkan Toto tarafından paylaşılan analiz, fiziksel oyunlardan dijital oyunlara geçişin oyun şirketlerine ne kadar büyük bir finansal avantaj sağlayacağını gözler önüne seriyor. Sony, Microsoft ve Nintendo gibi platform sahipleri açısından dijital satışlar, fiziksel satışlara kıyasla yüzde 54'e varan oranda daha fazla gelir bırakabiliyor.

Dijital Oyunlarda Neredeyse Tüm Gelir Şirketin Kasasında Kalıyor

Dr. Toto'nun paylaştığı hesaplamaya göre 70 dolarlık bir birinci parti (doğrudan o şirket bünyesinde geliştirilen) oyunun fiziksel kopyasında üretici şirket; disk basımı, kutulama, dağıtım ve perakendeci maliyetleri nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşıyor. Fiziksel bir oyunun satışından yaklaşık 45,5 dolar yayıncıya kalırken, geri kalan bölüm üretim ve dağıtım masraflarına gidiyor.

Dijital tarafta ise tablo tamamen değişiyor. Sony, Microsoft ve Nintendo gibi platform sahipleri kendi dijital mağazaları üzerinden sattıkları birinci parti oyunlarda herhangi bir mağaza komisyonu ödemediği için 70 dolarlık satışın tamamını gelir olarak elde edebiliyor. Bu da fiziksel satışa kıyasla yaklaşık yüzde 54 daha yüksek bir kazanç anlamına geliyor.

PlayStation 6 ve yeni Xbox tamamen dijital olabilir 4 gün önce eklendi

Üçüncü parti, yani harici stüdyolar tarafından geliştirilen oyunlarda ise durum biraz farklı. Bu şirketler dijital mağazalarda satış yaparken platform sahibine yaklaşık yüzde 30 komisyon ödüyor. Yine de disk üretimi, lojistik ve perakende maliyetleri ortadan kalktığı için dijital satışlar çoğu yayıncı için daha kârlı olmaya devam ediyor. Dr. Toto'ya göre fiziksel kopyalarda üçüncü parti yayıncıların gelirinin yaklaşık yarısı çeşitli maliyetlere giderken, dijital tarafta 70 dolarlık bir oyundan yaklaşık 49 dolar gelir elde edilebiliyor.

Dr. Toto, bu rakamların Sony, Microsoft ve Nintendo'nun neden fiziksel medyadan uzaklaşmak istediğini açıkça gösterdiğini söylüyor. Ona göre konuya tamamen finansal açıdan bakıldığında platform sahiplerinin diskli oyun satışını sürdürmek için güçlü bir ekonomik motivasyonu bulunmuyor.

Sektör analisti Piers Harding-Rolls da benzer görüşte. Harding-Rolls'a göre tamamen dijital satış modeline geçilmesi hem platform sahiplerinin hem de oyun yayıncılarının uzun vadeli gelirlerini artırabilecek önemli bir fırsat sunuyor.

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Fiziksel oyunların sonunu getiren ekonomik gerçek ortaya çıktı

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