Oyuncular Sony’ye tepkili ama fiziksel oyun satışı çok düşük bir seviyede

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Tam Boyutta Gör Sony'nin Ocak 2028 itibarıyla fiziksel PlayStation oyun disklerinin üretimini sonlandırma kararı oyuncular arasında tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tepkiler sürse de satış verileri, PlayStation kullanıcılarının büyük bölümünün uzun süredir dijital oyun satın almayı tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Fiziksel oyun satışları beklentilerin altında

Circana analisti Mat Piscatella, 2026 yılının ilk yarısında yalnızca yedi PlayStation oyununun 100 binden fazla fiziksel kopya satabildiğini açıkladı. Ayrıca 11 Temmuz'da sona eren haftada yalnızca iki oyunun 10 bin adetlik fiziksel satış eşiğini aşabildiği belirtildi.

2026'nın ilk yarısında 100 bin fiziksel satış barajını aşan PlayStation oyunları ise sırasıyla Resident Evil Requiem, Crimson Desert, MLB The Show 26, 007 First Light, Lego Batman, WWE 2K26 ve Call of Duty: Black Ops 7 oldu.

Bu tablo, Sony'nin oyuncuların ezici çoğunluğunun dijital satın alımları tercih ettiği yönündeki değerlendirmesini destekliyor. Her ne kadar Circana verileri yalnızca ABD pazarını kapsasa da farklı kaynaklardan gelen rakamlar da benzer bir tablo çiziyor.

Öte yandan Sony'nin fiziksel disk üretimini sürdürmesini talep eden Change.org kampanyası 300 binden fazla imzaya ulaşmış durumda. Buna karşın Japon oyun danışmanlık şirketi Kantan Games'in CEO'su Dr. Serkan Toto, bu sayının, yaklaşık 50 milyon PlayStation Plus abonesiyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığını ifade etti.

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Sony'nin 2025 mali yılı raporuna göre ise satılan oyunların yüzde 78'i dijital, yüzde 22'si ise fiziksel olarak gerçekleşti. Şirket söz konusu dönemde yaklaşık 70 milyon fiziksel oyun diski satmayı başardı. Bununla birlikte tepkilere rağmen Sony’nın stratejisini değiştirmesi beklenmiyor. Şirket, son disk üretim tesisindeki faaliyetlerini kademeli olarak azaltmaya başladı. Bununla birlikte 2028 öncesinde piyasaya çıkan oyunlar için üretim sona erse de ek fiziksel baskılar yapılabilecek.

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Fiziksel PlayStation oyunlarının satışı çok düşük bir seviyede

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