    Flickr'da veri ihlali: Şifre ve kart bilgileri güvende mi?

    Fotoğraf paylaşım platformu Flickr, üçüncü taraf bir e-posta hizmet sağlayıcısındaki güvenlik açığı nedeniyle kullanıcı verilerinin ifşa olduğunu doğruladı. İşte detaylar:

    Flickr güvenlik veri ihlali Tam Boyutta Gör
    Flickr, üçüncü taraf e-posta servis sağlayıcılarından birinde ortaya çıkan ve üyelerin gerçek adlarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini ifşa eden bir güvenlik açığı hakkında kullanıcıları bilgilendirmeye başladı. Şirket, bu özel saldırıda hiçbir finansal bilginin ya da şifrenin çalınmadığını belirtiyor.

    Flickr: Kart bilgileri ve şifreler güvende

    Flickr, gerçek adların ve e-posta adreslerinin kesin olarak ifşa edildiği gerçeği dışında bu durumdan kaç kullanıcının etkilendiğini tam olarak söylemedi. Güvenlik bildirimi, bilgisayar korsanlarının ele geçirmiş olabileceği diğer veri noktalarını açıkça listeliyor; bunlar arasında Flickr kullanıcı adları, hesap türleri, IP adresleri, genel konum verileri ve sitedeki log kayıtları yer alıyor. Kart bilgileri ve şifrelerin güvende olduğu belirtildi.

    Flickr, güvenlik ihlaline ilişkin olarak, “Etkilenen sisteme erişimi devre dışı bıraktık, savunmasız uç noktaya olan tüm bağlantıları da kaldırdık. Hizmet sağlayıcıyı bilgilendirdik ve kapsamlı araştırılması için bir talepte bulunduk. Üçüncü taraf sağlayıcılarla güvenlik uygulamalarımızı gözden geçiriyor ve güçlendiriyoruz. İlgili veri koruma yetkililerini bilgilendirdik.” açıklamasında bulundu.

    2004 yılında kurulan Flickr, 28 milyardan fazla fotoğraf ve video barındıran dünyanın en büyük fotoğraf topluluklarından ve paylaşım sitelerinden biri. Flickr’ın aylık 15 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

