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    Tek oyunla 49 milyon dolar yatırım: Oyun dünyasında büyük sürpriz

    Yıl ortasında Smash Fest! adındaki fizik tabanlı bulmaca oyununu indirmeye sunan Flow Games kısa sürede inanılmaz rakamlara ulaşınca sağlam bir yatırım aldı.    

    Flow Games Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda ülkemizden mobil oyun kategorisinde çok iddialı işler çıktığını ve geliştiricilerin de milyar dolarlar seviyesinde şirketlerini yabancı devlere sattıklarını görüyoruz. Son olarak Flow Games ses getirecek bir yatırıma imza attı.

    Flow Games sürprizi

    Yapılan açıklamaya göre İstanbul merkezli Flow Games, son yatırım turunda Tencent liderliğindeki grubundan 49 milyon dolarlık yatırım almayı başardı. Baturay Üstündağ ve Mehmet Emin Taşçı tarafından kurulan Flow Games sadece bir oyun ile bunu başardı.

    Mayıs ayında uygulama mağazalarında yayınlanan Smash Fest! kısa süre içerisinde önce 10 milyon indirme barajını sonra da 23 milyon indirme barajını geride bıraktı. Gelir tarafında da günlük 500 bin dolarlık ortalama yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Girişim elde ettiği yatırımı yeni oyunlar ve genişleme planları için harcayacağını açıkladı.

    İşin ilginç tarafı iOS tarafında Smash Fest! oyunu erişilebilir durumda ancak Android tarafında birden fazla Smash Fest! oyunu mevcut. Şirket de hangi platformda olduğunu net bir şekilde açıklamamış. Klasik renk eşleme tarzında olan oyunda nesneleri patlatmak için top fırlatmak gerekiyor.

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