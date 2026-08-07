FMCW LiDAR nedir? Otonom araçların yeni nesil gözü

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Otonom sürüş teknolojilerinde sensörler arasındaki rekabet her geçen yıl daha da kızışıyor. Uzun yıllardır kullanılan ToF (Time of Flight) tabanlı LiDAR sistemleri bugün birçok araçta görev yaparken, son dönemde üreticilerin odağı FMCW (Frequency-Modulated Continuous Wave) LiDAR teknolojisine kaymış durumda. Daha uzun menzil, hız ölçümü ve parazite karşı yüksek dayanıklılık gibi avantajlar sunan bu teknoloji, özellikle robotaksi ve otonom kamyon projelerinde geleceğin standartlarından biri olarak görülüyor.

Otonom Taksi Teknolojileri serimizin ilk bölümünde LWIR (Long-Wave Infrared) termal görüntüleme teknolojisini ele almıştık. Bu kez ise otonom araçların çevresini üç boyutlu olarak algılamasını sağlayan LiDAR'ın en gelişmiş türevlerinden biri olan FMCW LiDAR'a yakından bakıyoruz.

Öncelikle LiDAR nedir?

LiDAR (Light Detection and Ranging), lazer ışınları göndererek çevredeki nesnelerin uzaklığını ve konumunu hesaplayan aktif bir algılama teknolojisidir. Sistem, gönderilen ışığın nesneye çarpıp geri dönmesi sırasında oluşan sinyali analiz ederek çevrenin ayrıntılı üç boyutlu haritasını oluşturur. Günümüzde otomobillerin yanı sıra haritalama, endüstriyel otomasyon, güvenlik sistemleri ve robotikte de yaygın şekilde kullanılıyor.

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Modern araçlarda ise LiDAR tek başına çalışan bir sensör değil. Kamera, radar ve ultrasonik sensörlerle birlikte kullanılan sensör füzyonu sayesinde farklı hava ve ışık koşullarında daha güvenilir çevre algısı elde ediliyor. Kameralar renk bilgisi sunarken, radar kötü hava şartlarında avantaj sağlıyor. LiDAR ise yüksek açısal çözünürlüğü sayesinde nesnelerin üç boyutlu yapısını çok daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkarabiliyor.

FMCW LiDAR nasıl çalışıyor?

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Bugün piyasadaki LiDAR sistemlerinin büyük bölümü ToF (Time of Flight) yöntemini kullanıyor. Bu sistemler kısa süreli lazer darbeleri gönderiyor ve ışığın geri dönüş süresini ölçerek mesafeyi hesaplıyor.

FMCW LiDAR ise tamamen farklı bir prensiple çalışıyor. Sistem, aralıklı lazer darbeleri yerine frekansı sürekli değişen kesintisiz bir lazer ışını yayıyor. Geri dönen sinyal ile gönderilen sinyal arasındaki frekans ve faz farkı analiz edilerek hem nesnenin uzaklığı hem de Doppler etkisi kullanılarak hareket hızı aynı anda hesaplanabiliyor.

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Bunun en önemli sonucu, aracın yalnızca önündeki cismin nerede olduğunu değil, hangi hızla yaklaştığını veya uzaklaştığını da doğrudan ölçebilmesi oluyor. ToF tabanlı sistemlerde hız bilgisi, farklı zamanlarda alınan nokta bulutlarının karşılaştırılmasıyla tahmin edilirken FMCW bunu tek ölçüm sırasında sağlayabiliyor.

FMCW LiDAR'ın avantajları neler?

FMCW LiDAR'ın en dikkat çekici avantajlarından biri uzun menzil performansı. Aurora'nın aktardığı verilere göre şirketin FMCW sensörleri düşük yansıtıcılığa sahip hedeflerde bile 300 metrenin ötesini, yeni nesil sistemlerde ise 400 metreyi aşan mesafeleri algılayabiliyor. Bunun önemli nedenlerinden biri, sistemin tek foton seviyesindeki zayıf ışıkları algılayabilmesi ve 1550 nm dalga boyunda çalışarak göz güvenliği sınırları içinde daha güçlü lazer kullanabilmesi.

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FMCW mimarisi ayrıca güneş ışığı, diğer LiDAR sistemleri ve kendi yansımalarından kaynaklanan parazitlere karşı daha dirençli. Sensör yalnızca kendi gönderdiği frekans ve zamanlama özelliklerine sahip sinyalleri kabul ettiği için "hayalet nesne" gibi yanlış algılamalar önemli ölçüde azaltılıyor. Bu da daha düşük hesaplama yüküyle daha güvenilir çevre algısı anlamına geliyor.

Texas Instruments da FMCW LiDAR'ın ToF sistemlerine göre daha düşük lazer gücüyle çalışabildiğini, bu sayede çok uzun menzilli uygulamalara uygun olduğunu ve yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında daha başarılı performans gösterebildiğini belirtiyor.

Çok daha karmaşık bir sistem

Her ne kadar önemli avantajlar sunsa da FMCW LiDAR henüz kusursuz bir teknoloji değil. En büyük dezavantajlarından biri, frekansı hassas biçimde değiştirilebilen lazerlerin ve koherent optik yapının geleneksel ToF sistemlerine göre daha karmaşık tasarım gerektirmesi.

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Bununla birlikte son yıllarda fotonik entegre devreler sayesinde maliyetler hızla düşüyor. Aurora ve diğer sektör oyuncuları, lazerler, alıcı-vericiler ve çeşitli optik bileşenlerin tek bir fotonik çip üzerinde birleştirilebildiğini, bunun da üretim maliyetini, güç tüketimini ve fiziksel boyutu önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

Otonom taksiler neden FMCW LiDAR'a yöneliyor?

Robotaksi ve otonom araçlar şehir içi sistemlerden çok daha yüksek hızlarda güvenli karar verebilmek zorunda. Bu nedenle yalnızca nesnenin konumunu değil, hızını da anlık olarak ölçebilmek kritik önem taşıyor. Özellikle otoyol hızlarında birkaç yüz milisaniyelik ek tepki süresi bile güvenlik açısından büyük fark yaratabiliyor.

Tam da bu ihtiyaca yönelik olarak Aurora, kendi geliştirdiği FirstLight FMCW LiDAR sistemini Toyota ile robotaksi testlerinde, Volvo Autonomous Solutions ve PACCAR (Peterbilt/Kenworth) ile ise ağır ticari otonom tırlarda aktif olarak sahaya sürüyor. Benzer şekilde Aeva da Daimler Truck ve Porsche ortaklığıyla ticari otonom filolara 4D FMCW çözümleri hazırlıyor. Honda ise SiLC Technologies gibi fotonik mimari geliştiren üreticilere yatırım yaparak binek ve robotaksi ekosistemine hazırlanıyor. Ayrıca Hyundai da Infoworks iş birliğiyle zorlu hava şartlarında kesintisiz algılama sunan FMCW sensörlerine odaklanıyor.

Bununla birlikte sektörün tamamı henüz FMCW teknolojisine geçmiş değil. Günümüzde birçok üretici gelişmiş ToF LiDAR sistemlerini kullanmayı sürdürürken farklı üreticiler farklı sensör mimarilerini tercih ediyor. Önümüzdeki yıllarda fotonik entegrasyonun gelişmesi ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte FMCW LiDAR'ın daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Bu içerik, Otonom Taksi Teknolojileri serimizin bir parçasıdır. Serinin sonraki bölümünde Nöromorfik kamera teknolojisini ele alacağız.

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FMCW LiDAR nedir? Otonom araçların yeni nesil gözü

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