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    Football Manager 2027 bu hafta ücretsiz oynanabilecek

    Çok yakında oyunseverlerle buluşacak olan Football Manager 2027, satışa çıkmadan önce kısa süreliğine ücretsiz oluyor. İşte oyunun ücretsiz alıp deneyebileceğiniz tarihler ve platformlar...

    Football Manager 2027 bu hafta ücretsiz oynanabilecek Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin en sevilen oyun serilerinden olan Football Manager (FM) son yıllarda eski günlerini aratır hâle gelmiş olsa da hâlâ oldukça sadık bir hayran kitlesine sahip. Bu yüzden, önümüzdeki ay çıkacak olan Football Manager 27 de merakla bekleniyor.

    Football Manager 26'nın yarattığı hayal kırıklığı sonrası seriyi yeniden canlandırmanın yollarını arayan SEGA, FM 27'yi oyunculara tanıtmak için ilginç bir yol izliyor. 10 Kasım'da satışa çıkacak oyun, bundan önce kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek. 

    Football Manager 2027, 3 Kasım'a Kadar Ücretsiz

    SEGA önceki yıllarda FM için ön sipariş verenlere oyunu çıkmadan önce deneme şansı sunuyordu. Bu yıl ise bu fırsat tüm oyunculara açılıyor. Football Manager 2027'nin deneme sürümü 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Steam, Epic Games ve Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak alınarak 3 Kasım'a kadar oynanabilecek.

    Oyunu beğenip satın almak isteyen oyuncular, bu deneme sürümünde oluşturdukları kariyerleri oyunun tam sürümüne olduğu gibi aktarabilecekler. Aynı şekilde FM 24 ve FM 26'daki kayıt dosyaları da FM 27'ye taşınarak devam ettirilebilecek.

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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