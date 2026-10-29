Football Manager 2027 bu hafta ücretsiz oynanabilecek

Football Manager 26'nın yarattığı hayal kırıklığı sonrası seriyi yeniden canlandırmanın yollarını arayan SEGA, FM 27'yi oyunculara tanıtmak için ilginç bir yol izliyor. 10 Kasım'da satışa çıkacak oyun, bundan önce kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek.
Football Manager 2027, 3 Kasım'a Kadar Ücretsiz
SEGA önceki yıllarda FM için ön sipariş verenlere oyunu çıkmadan önce deneme şansı sunuyordu. Bu yıl ise bu fırsat tüm oyunculara açılıyor. Football Manager 2027'nin deneme sürümü 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Steam, Epic Games ve Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak alınarak 3 Kasım'a kadar oynanabilecek.
Oyunu beğenip satın almak isteyen oyuncular, bu deneme sürümünde oluşturdukları kariyerleri oyunun tam sürümüne olduğu gibi aktarabilecekler. Aynı şekilde FM 24 ve FM 26'daki kayıt dosyaları da FM 27'ye taşınarak devam ettirilebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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