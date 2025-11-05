Football Manager 26'nın çıkışına gölge düştü; Steam'de yerden yere vuruluyor

Dün oyunseverlerle buluşan Football Manager 26, Steam'de oyuncular tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Öyle ki oyunun Steam'deki oyuncu değerlendirmesi "Son Derece Olumsuz" döndü.
Football Manager 26, Performans Sorunları ve Basitleştirilen Oynanış Yüzünden Eleştiriliyor
Bu kötü yorumların pek çok farklı sebebi bulunuyor. Bunların başında oyunun yeni kullanıcı arayüzü, sıkça karşılaşılan performans sorunları ve oynanış tarafında yapılan gereksiz değişiklikler geliyor. FM serisini yapan Sports Interactive'in daha fazla oyuncuya hitap edebilmek için temal mekanikleri basitleştirdiği, bunun da sevilen o kapsamlı simülasyon ruhunu öldürdüğü belirtiliyor. Tabii bunlar ilk yorumlarda öne çıkanlar. Daha fazla kişi oyunu oynadıkça farklı görüşler de ortaya çıkabilir. Ancak oyuna dair ilk intibanın oldukça kötü olduğunu söyleyebiliriz. Steam'de ortaya çıkan tablo, bunu açıkça gösteriyor.
Eleştirmenler tarafındaki tablo biraz daha iyi olsa da orada da oyunun başarı yakaladığı söylenemez. Football Manager 26'nın OpenCritic'teki eleştirmen puanı ortalaması 72. FM 24'te bu ortalama 83'tü ki FM 24'ün de serinin en sevilen oyunlarından olduğu söylenemez.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: