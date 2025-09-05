Football Manager 26'nın ilk fragmanı ve sistem gereksinimleri paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en sevilen oyun serilerinden olan Football Manager (FM) son yıllarda eski günlerini aratır hâle gelmiş olsa da hâlâ oldukça sadık bir hayran kitlesine sahip. Bu yüzden, bu yıl bitmeden çıkacak olan Football Manager 26 da merakla bekleniyor. İlk olarak Ağustos ayında duyurulan oyun, dün yayınlanan fragmanla biraz daha detaylı şekilde tanıtıldı.

Sports Interactive'in bu yeni oyunda yapacağı en büyük değişiklik saha içinde olacak gibi görünüyor. Zaten fragman da buraya odaklanıyor. Stüdyo, bu kez maçlarının çok daha gerçekçi bir şekilde ekrana yansıyacağını söylüyor. Football Manager 26'nın maç içi görüntüleri hâlâ FC 26'nın çok gerisinde olsa da serinin önceki oyunlarına kıyasla gerçekten daha iyi görünüyor. Ancak serinin hayranlarının FM serisinden beklediği yenilik bu muydu orası tartışılır.

Gerçi stüdyo bu gelişme sayesinde maçlardaki artıların ve eksilerin daha iyi görüleceğini ve bu sayede taktiklerin de daha iyi optimize edilebileceğini vurguluyor. Yani stüdyonun iddiası grafik tarafındaki bu geliştirmenin aslında işin taktik kısmını da geliştireceği yönünde.

Sports Interactive, sadece oyundan ilk fragmanı yayınlamakla kalmadı, aynı zamanda Football Manager 26'nın PC'deki sistem gereksinimlerini de paylaştı.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT

Football Manager 26, PC'ye gelecek ve Steam, Epic Games Store ve Windows Store üzerinden yayınlanacak. Ancak şimdilik bir çıkış tarihi açıklanmadı.

