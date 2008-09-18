Force3D Radeon HD 4870 Orig modelini kullanıma sundu

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Grafik endüstrisinin genç isimlerinden Force3D, soğutucusu özelleştirilen Radeon HD 4870 Orig modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı özellikle kullanılan soğutucusuyla standart tasarım HD 4870 modellerinden ayrılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunun güç verdiği yeni model 512MB GDDR5 bellekile geliyor.

Force3D'nin Radeon HD 4870 Orig modeli 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. 1.2 TeraFLOP'luk yüksek hesaplama gücü ile dikkat çeken DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, GDDR5 bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor.

Bakır tabanlı ısı aktarım borusu ile gelen ve Alüminyum tabanlı yapraklar ile donanatılan özel soğutucusu sayesinde standart tasarım HD 4870 modeline göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirilen kart Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde Blu Ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışlarına sahip olan Force3D Radeon HD 4870 Orig, çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X teknolojisini de destekliyor. 6pin ve 8pin'lik çift güç girişine sahip olan ekran kartının Japonya satış fiyatı yaklaşık 240$ seviyesinde.