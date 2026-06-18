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    Ford, uygun fiyatlı elektrikli pickup için LFP batarya üretimine başladı

    Ford, Michigan’daki tesisinde LFP batarya hücresi üretimine başladı. Yeni bataryalar, 2027’de satışa çıkacak yaklaşık 30 bin dolarlık elektrikli pickup modelinde kullanılacak.

    Ford, ABD’de ilk yerli LFP batarya üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Ford, Michigan’daki BlueOval Battery Park tesisinde lityum demir fosfat (LFP) prizmatik batarya hücrelerinin üretimine başladığını duyurdu. Şirket, bu adımla ABD’de seri üretim otomobiller için LFP batarya üreten ilk üretici olduğunu belirtiyor.

    Çinli batarya devi CATL’in lisanslı teknolojisi kullanılarak üretilen yeni hücreler, Ford’un geliştirdiği Universal Electric Vehicle (UEV) platformu üzerine inşa edilecek uygun fiyatlı elektrikli araçlarda görev yapacak.

    İlk olarak 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan orta boy elektrikli pickup modelinde kullanılacak bataryalar, Ford’un enerji depolama sistemlerinde de değerlendirilecek.

    Ford CEO’su Jim Farley, ilk tam batarya hücrelerinin üretim hattından çıktığını açıklarken, şirketin yeni elektrikli pickup modelinin daha verimli, daha uygun fiyatlı ve kârlı olacağını vurguladı.

    Ford’a göre LFP bataryalar daha düşük maliyet, daha hafif yapı ve daha verimli iç mekân kullanımı sunuyor. Şirket, yeni pickup modelinin iç hacim açısından bir Toyota RAV4’ten daha geniş olacağını ve sahip olma maliyetinin bir Tesla Model Y’den daha düşük seviyede gerçekleşeceğini iddia ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde kamuflajlı bir prototipi görüntülenen modelin 2027 yılında yaklaşık 30 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması planlanıyor. Araç, Kentucky’deki Louisville fabrikasında üretilecek ve ilk teslimatlar lansmandan kısa süre sonra başlayacak.

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