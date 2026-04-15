Ford CEO’su: "Çinli elektrikli araçlar ABD'ye girmemeli"

Tam Boyutta Gör Ford CEO’su Jim Farley, geçmişte Çinli elektrikli araçlara yönelik hayranlığını dile getirse de, bu araçların ABD'ye girmesini istemiyor. Farley, Fox News’e verdiği röportajda Çin menşeli elektrikli araçların ABD pazarına girişine karşı çıktı ve bunun yerli otomotiv sanayisi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Farley, üretimin ABD ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, Çin’den gelecek otomobil ithalatının bu yapıyı tehdit edeceğini ifade etti: “Ülkemize girmelerine izin vermemeliyiz. İmalat, ülkemizin kalbi ve ruhudur. Bunu bu ihracatlara kaptırmak ülkemiz için yıkıcı olur."

ABD’de hem Joe Biden hem de Donald Trump dönemlerinde dile getirilen ortak görüşe dikkat çeken Farley, Çin’in otomotiv sektörünü yoğun şekilde sübvanse ettiğini ve bu nedenle rekabetin adil olmadığını söyledi.

Farley’e göre Çin’in otomotiv üretim kapasitesi, küresel dengeleri değiştirecek boyutta. CEO, Çin’in yıllık 50 milyonun üzerinde araç üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bunun ABD pazarını tek başına karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Çin’de 100’den fazla elektrikli araç üreticisi bulunuyor. Özellikle BYD ve Xiaomi gibi firmalar, daha düşük maliyetle ve yüksek donanımlı araçlar üretmeleriyle dikkat çekiyor. Bu durum, Çin içinde agresif bir fiyat rekabetine yol açarken, Avrupa ve Kanada gibi pazarlara da hızlı bir yayılım sağlıyor.

Farley ayrıca Çinli araçların siber güvenlik ve veri gizliliği açısından risk taşıdığını savundu. Araçlardaki kamera ve bağlantı sistemlerinin veri toplayabileceğine dikkat çekti. ABD yönetimi de bu konuda benzer kaygılar taşıyor ve Çin kaynaklı bazı otomotiv teknolojilerine sınırlamalar getirmiş durumda.

ABD’de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Çinli otomobil üreticilerine karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiği konusunda giderek daha fazla birleşiyor. Sektör temsilcileri ve siyasetçiler, bu araçların ekonomik ve ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğini savunuyor.

Ancak Çinli üreticilerin dışlanması, Amerikalı tüketicilerin daha gelişmiş ve uygun fiyatlı teknolojilere erişimini de sınırlayabilir. Batarya değiştirme sistemleri, ultra hızlı şarj ve yenilikçi özellikler gibi alanlarda Çinli markalar öne çıkıyor.

Farley, rekabetin kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor ancak Ford’un da bu yarışa hazırlandığını belirtiyor. Şirket, ABD’de üretilecek uygun fiyatlı yeni elektrikli modellerle Çinli rakiplerine karşı rekabet etmeyi hedefliyor.

