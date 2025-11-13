Ford CEO’sundan itiraf: "Tesla ve Çinli araçları inceleyince şok olduk"

“Office Hours: Business Edition” adlı podcast'e konuşan Farley, Elon Musk’ın Tesla’sının ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin ne kadar ileride olduklarını gördüğünde şoke olduğunu belirtti. Farley, "İlk Model 3 Tesla'yı parçalara ayırıp Çin araçlarını sökmeye başladığımızda çok duygulandım. Parçalarına ayırdığımızda, bulduğumuz şey şok ediciydi" dedi.
"Mustang Mach-E'de Tesla'dan 1,6 kilometre daha fazla kablo yer alıyor"
CEO, Ford’un Mustang Mach-E modelinde Tesla’ya kıyasla yaklaşık 1,6 kilometre daha fazla elektrik kablosu bulunduğunu, bunun da aracın ağırlığını artırıp daha büyük ve pahalı bir batarya gerektirdiğini söyledi.
Farley, 2022 yılında Ford’un elektrikli araç operasyonlarını “Model E” adlı ayrı bir birime dönüştürdü. Model E, 2024’te 5 milyar dolardan fazla zarar etti ve bu yıl da benzer bir kayıp bekleniyor. Ancak Farley, bu karardan pişman olmadığını söylüyor.
Çin’in elektrikli araç devrimi
Farley, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Ford ve diğer Batılı otomobil markaları için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu uyarısını sık sık yapıyor. Haziranda Çinli elektrikli araçları "Batılı muadillerine göre çok daha üstün" olarak tanımlayan Farley, geçen ay da BYD gibi markaların küresel pazarı tam anlamıyla ele geçirdiğini söylemişti.
Çin’de satılan yeni araçların yaklaşık %50’si elektrikliyken, ABD’de bu oran yalnızca %10 civarında. Çinli üreticiler, yüksek teknolojiye sahip ama uygun fiyatlı modeller sunarak rakiplerini hızla geride bıraktı ve şimdi Avrupa ile gelişmekte olan pazarlarda paylarını büyütüyor.
Farley, Çinli üreticilerin yükselişine karşı uyarılarda bulunsa da aslında onlara hayranlık da duyuyor. Geçen yıl, Xiaomi’nin ürettiği elektrikli SU7 modelini altı ay boyunca kullandığını ve “arabayı geri vermek istemediğini” söylemişti.
Uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelecek
ABD’deki elektrikli araç pazarının düşündüklerinden farklı olduğunu itiraf eden CEO, Amerikalı müşterilerin 70-80 bin dolarlık modeller yerine daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yöneldiğini ifade etti.
ABD'deki elektrikli araç pazarının düşündüklerinden farklı olduğunu itiraf eden CEO, Amerikalı müşterilerin 70-80 bin dolarlık modeller yerine daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yöneldiğini ifade etti.

Bu değişen talebe uyum sağlamak için Ford stratejisini yeniden şekillendiriyor. Ağustos ayında şirket, BYD ve Tesla'yı geçmeyi hedefleyen yeni bir elektrikli araç üretim hattı tanıttı. Bu yeni üretim hattından çıkacak ilk araç, 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan 30.000 dolarlık orta boy bir kamyonet olacak.