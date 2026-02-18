Ford'dan 30 bin dolarlık elektrikli pickup: Düşük maliyet, yüksek verimlilik

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

F-150 Lightning ile umduğunu bulamayan Ford, yaklaşık 30 bin dolar başlangıç fiyatına sahip yeni bir elektrikli pickup üzerinde çalıştığını geçtiğimiz yaz açıklamıştı. 2027’de satışa sunulması planlanan modelle ilgili daha fazla teknik detay paylaşıldı. Yeni Ford elektrikli pickup; verimlilik odaklı tasarım anlayışı ve maliyet düşürme stratejileriyle dikkat çekiyor.

Yeni elektrikli platformun ilk temsilcisi

Tam Boyutta Gör Yeni pickup, markanın geliştirdiği Universal Electric Vehicle adlı yeni platformu kullanan ilk model olacak. Ford’a göre bu platform, performans açısından yüksek hızlanma sunarken yolcular için Toyota RAV4’ten daha geniş iç mekân sağlayacak.

Geliştirme sürecinde ekiplerin odak noktası “verimlilik hedefleri” oldu. Bu yaklaşım, yapılan her iyileştirmenin batarya maliyetini düşürmesi ve menzili artırması üzerine kurulu. Bu kapsamda üretim süreci de yeniden tasarlanarak daha az parça ve bağlantı elemanı kullanılan sade bir yapı tercih edildi.

Örneğin; Ford Maverick modelinde ön ve arka bölümde toplam 146 yapısal parça bulunurken, yeni elektrikli pickup’ta bu sayı yalnızca ikiye indirildi. Şirket, alüminyum “unicasting” adı verilen üretim tekniğini ilk kez kullanarak maliyetleri ciddi ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Küçük detaylarla daha uzun menzil

Elektrikli araçlarda aerodinamik yapı menzil açısından kritik önem taşıyor. Ford, bu nedenle en küçük detaylarda bile verimlilik kazancı sağlamaya odaklandı. Örneğin; aracın tavan yüksekliğinde yalnızca 1 milimetrelik artışın bile batarya maliyetini 1,30 dolar yükselteceği ve menzili yaklaşık 0,09 kilometre azaltacağı hesaplandı. Bu nedenle tavan tasarımı, hava akışını damla formunda kasaya yönlendirecek şekilde geliştirildi.

Ön tekerleklerden çıkan hava akımı arka tekerleklere yönlendirilerek yüksek hızlardaki türbülans azaltıldı. Bu sayede yaklaşık 7 kilometre ek menzil kazanımı sağlandı. Motor ünitesi mümkün olduğunca aşağı konumlandırılırken, özel tasarlanan motor muhafazası da hava direncini azaltıyor. Bu yerleşim aynı zamanda aktarma organlarındaki sürtünmeyi düşürerek verimliliğe katkı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda ise yan aynaların boyutu yüzde 20 küçültüldü. Cam ayarı ve katlama mekanizmasının tek bir sistemde birleştirilmesi sayesinde daha kompakt yapı elde edilirken yaklaşık 2,4 kilometre ek menzil kazanıldı.

Tüm bu iyileştirmeler sonucunda Ford, yeni elektrikli pickup’ın aerodinamik verimliliğinin günümüzde satışta olan diğer pickup modellerinden yüzde 15’ten fazla daha iyi olduğunu belirtiyor.

Yeni nesil batarya ve elektrik mimarisi

Ford daha önce modelin prizmatik hücrelere sahip 400V lityum demir fosfat batarya kullanacağını açıklamıştı. Bu batarya paketi aynı zamanda aracın yapısal parçası ve zemin platformu olarak görev yapacak. Menzil değerleri henüz açıklanmasa da şirket, şarj ekosistemini kendi bünyesinde geliştirdiğini ve gelişmiş teknolojiler kullandığını belirtiyor.

Ayrıca araçta “zonal mimari” adı verilen yeni elektronik sistem kullanılacak. Bu yapı sayesinde kontrol ünitelerinin sayısı azalırken kablo tesisatı da ciddi ölçüde kısaltıldı. Yeni elektrikli pickup’ın kablo uzunluğu, markanın ilk elektrikli SUV modeline göre yaklaşık 1.200 metre daha kısa.

Ford uygun fiyatlı elektrikli araçta iddialı

Ford’un yeni elektrikli platformu; kablolama, parça sayısı ve üretim maliyetlerini azaltarak daha rekabetçi elektrikli araçlar üretmeyi hedefliyor. Açıklanan 30 bin dolarlık başlangıç fiyatı iddialı görünse de şirketin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar bu hedefin ciddiyetini ortaya koyuyor.

