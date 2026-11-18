Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Ford, Avrupa Birliği'nin hazırladığı yeni üretim planında Türkiye'nin dışarıda kalmasına tepki gösterdi. Türkiye'de üretilen Transit modelini örnek gösteren şirket, mühendisliği ve parçalarının büyük kısmı Avrupa'ya ait olan aracın montaj yeri sebebiyle dışlanmasının sektöre zarar vereceğini vurguladı. Bu durumun milyarlarca dolarlık yeni yatırımları da caydırabileceği belirtildi. Türkiye ve otomotiv temsilcileri, ortak tedarik zincirinin korunması için temaslarına devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 6 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin otomotiv sanayisini Çinli rakiplere karşı güçlendirmek için hazırladığı “Made in Europe” planına Ford’dan itiraz geldi. Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Türkiye, İngiltere ve Fas’ın kapsam dışında bırakılmasının Avrupa’nın kendi üreticilerine zarar vereceğini söyledi.

Hazırlık aşamasındaki düzenleme, belirli teşviklerden ve kamu alımlarından yararlanmak için AB içinde üretim ve yerel tedarik koşulları getirmeyi amaçlıyor. Ancak mevcut yaklaşım, Avrupa otomotiv sanayisinin üretim ağında önemli yeri bulunan Türkiye gibi ülkeleri dışarıda bırakıyor.

Ford Transit örneği

Reuters’a konuşan Baumbick, sorunu Türkiye’de üretilen Ford Transit üzerinden anlattı. Aracın tasarım ve mühendislik çalışmaları İngiltere ve Almanya’daki ekipler tarafından yapılıyor. Parçalarının yüzde 50’den fazlası AB’deki tedarikçilerden, yüzde 30’dan fazlası ise İngiltere ve Türkiye’den geliyor. Buna rağmen son montajı Türkiye’de yapıldığı için mevcut plan kapsamında “Made in Europe” olarak kabul edilmeyecek.

Baumbick’e göre üreticilerin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı kuralların sonradan değiştirilmesi, yeni yatırımları da caydırabilir. Ford yöneticisi, şirketin bir yandan yatırım yapıp diğer yandan değişen kuralların doğurduğu maliyetleri karşılamak zorunda kalmasına tepki gösterdi.

Türkiye de düzenlemeye dahil olmak için temaslarını sürdürüyor. Ankara, ortak otomotiv tedarik zincirlerinin AB’de 250 binden fazla kişiye istihdam sağladığını vurguluyor.

Benzer bir çağrı Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA ile İngiliz otomotiv birliği SMMT’den geldi. İki kuruluş, İngiltere’nin dışarıda bırakılmasının yıllık 80 milyar euroluk ticaret ilişkisini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Konu, 20 Kasım’daki AB-İngiltere zirvesinin gündeminde olacak. Almanya ve Fransa, ekim ayında İngiltere’nin kapsama alınması yönünde uzlaşmış olsa da bunun için diğer üye ülkelerin desteği gerekiyor. Türkiye’nin dahil edilmesi konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: