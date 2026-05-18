Ford'dan büyük geri dönüş hamlesi: Fiesta dönüyor, Avrupa'ya özel Bronco SUV geliyor

Ford, son yıllarda Avrupa pazarında ciddi kan kaybetti. Fiesta ve Focus gibi ikonik modellerin üretimden kaldırılması, Volkswagen altyapılı elektrikli SUV modellerine yapılan yatırım ve Çinli markaların yükselişi şirketi zora soktu. Ancak Ford şimdi Avrupa’da yeniden büyümek için oldukça iddialı bir dönüş planı hazırlıyor.

Şirket, 2029 yılına kadar Avrupa’da tam 5 yeni binek model tanıtacağını resmen doğruladı. Bu modeller arasında en dikkat çekeni ise Avrupa’ya özel geliştirilecek yeni Bronco SUV oldu.

Avrupa’ya özel Bronco geliyor

Tam Boyutta Gör Ford’un paylaştığı ilk ipucu görselinde yeni Bronco’nun (en solda) oldukça köşeli, yüksek yapılı ve sert karakterli bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Ancak bu model, ABD’de satılan gerçek Bronco ile teknik anlamda bağlantılı olmayacak.

Yeni Avrupalı Bronco 2028 yılından itibaren İspanya’daki Valencia fabrikasında üretilecek. Modelin tamamen elektrikli olmayacağı, farklı motor seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonların da masada olduğu konuşuluyor.

Fiesta resmen geri dönüyor

Ford’un Avrupa planındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Fiesta’nın geri dönüşü olacak.

Şirketin piyasaya süreceği küçük elektrikli hatchback modelinin büyük ölçüde Fiesta adını geri getirmesi bekleniyor. Araç, Renault 5’in kullandığı AmpR Small platformunu temel alacak. Yani Ford, Renault altyapısını kullanacak ancak sürüş karakterini tamamen kendine özgü hale getirmeye çalışacak.

Yeni Fiesta’nın yanında Renault 4 benzeri kompakt bir crossover modeli de gelecek. Bu modelin mevcut Puma Gen-E’nin yerini alması bekleniyor. Her iki araç da Renault tarafından üretilecek.

Yeni Kuga ve Puma da yolda

Ford bununla da yetinmiyor. Şirket ayrıca çoklu enerji platformlarını kullanan iki yeni crossover üzerinde daha çalışıyor.

Bu modellerden birinin benzinli Puma’nın yerini alacağı, daha büyük olan diğer modelin ise mevcut Kuga’nın halefi olacağı belirtiliyor. Ford henüz teknik detay paylaşmasa da hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleri güçlü ihtimal olarak görülüyor.

Ford: “Çin ile fiyat yarışına giremeyiz”

Tam Boyutta Gör Ford’un bu büyük dönüş planının arkasındaki temel neden ise Çinli üreticilerin Avrupa’daki hızlı yükselişi. Özellikle BYD, agresif fiyatlı elektrikli otomobilleriyle Avrupa pazarında ciddi büyüme yakaladı. Ford ise Çinli markalarla fiyat savaşına girmenin mümkün olmadığını düşünüyor.

Bunun yerine marka; karakter, sürüş hissi ve mirasına odaklanacak. Ford CEO’su Jim Farley daha önce şirketin bazı modellerinin “fazla sıkıcı” hale geldiğini açıkça söylemişti. Yeni stratejide ise markanın rallilerden gelen sportif DNA’sı öne çıkarılacak.

Ford, yeni modellerin “rally-bred” yani ralli kökenli sürüş karakterine sahip olacağını söylüyor. Marka özellikle Escort RS Cosworth, Focus WRC ve Fiesta WRC gibi ikonik performans modellerinin mirasını kullanmayı hedefliyor.

