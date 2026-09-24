Ford'dan kampçılar ilginç patent: Ön bagajda katlanabilir televizyon!

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Tam Boyutta Gör Elektrikli pickup pazarında rekabet kızışırken ABD’li otomotiv devi Ford, sektörde benzeri bulunmayan yeni bir tasarım patenti aldı. "Araç Kargo Alanı Erişim Yöntemi" başlığıyla tescillenen patent; aracın ön bagajını sadece kapalı bir kutu olarak değil, ikinci bir bagaj kapağı ve çalışma tezgahı olarak ele alıyor.

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Patent metninde aracın ismi doğrudan Fathom (Ford'un 30.000 doların altında satmayı hedeflediği uygun fiyatlı elektrikli pickup projesi) olarak geçmese de çizimlerde elektrikli bir pickup mimarisinin kullanılması okları doğrudan bu modele çeviriyor.

Değiştirilebilir kaput

Tam Boyutta Gör Patent çizimlerinde en çok öne çıkan ilk inovatif detay, ön kaputun modüler yapıda tasarlanmış olması. Araç sahipleri, ağır şantiye işleri için darbelere dayanıklı metal panelleri, hafta sonu kamp gezileri için ise daha hafif polimer panelleri kendileri söküp takabilecek.

Patentte yer alan bir diğer detay ise otonom konumlandırma. Araçtaki sensör altyapısı, bagajdaki yükün rahat indirilip bindirilebilmesi için aracın etrafındaki engelleri tarayarak kendisini en uygun konuma otonom olarak park etmesini sağlıyor.

Kampçılar için dahili katlanır televizyon

Tam Boyutta Gör Dosyayı gündemin üst sıralarına taşıyan asıl çılgın fikir ise bagaj bölmesine entegre edilen katlanır televizyon oldu. Sistem kapatıldığında tamamen kapak içine gizlenen dev ekran, bagaj kapağı açıldığında aşağı doğru sarkarak dışarıda maç izleme veya kamp aktiviteleri için hazır hale geliyor.

Ford'un Fathom projesinde maliyetleri inanılmaz derecede sıkı yönettiği biliniyor. Bu nedenle modüler kaput yüzeyi ve dahili televizyon gibi lüks donanımların standart olarak mı sunulacağı yoksa opsiyon listesinde mi yer alacağı henüz belirsiz. Şirketlerin rutin olarak her fikrin patentini aldığı düşünüldüğünde, bu konseptin doğrudan bayilere ulaşıp ulaşmayacağını zaman gösterecek.

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