Ford'dan kampçılar ilginç patent: Ön bagajda katlanabilir televizyon!

Patent metninde aracın ismi doğrudan Fathom (Ford'un 30.000 doların altında satmayı hedeflediği uygun fiyatlı elektrikli pickup projesi) olarak geçmese de çizimlerde elektrikli bir pickup mimarisinin kullanılması okları doğrudan bu modele çeviriyor.
Değiştirilebilir kaput
Patentte yer alan bir diğer detay ise otonom konumlandırma. Araçtaki sensör altyapısı, bagajdaki yükün rahat indirilip bindirilebilmesi için aracın etrafındaki engelleri tarayarak kendisini en uygun konuma otonom olarak park etmesini sağlıyor.
Kampçılar için dahili katlanır televizyon
Ford'un Fathom projesinde maliyetleri inanılmaz derecede sıkı yönettiği biliniyor. Bu nedenle modüler kaput yüzeyi ve dahili televizyon gibi lüks donanımların standart olarak mı sunulacağı yoksa opsiyon listesinde mi yer alacağı henüz belirsiz. Şirketlerin rutin olarak her fikrin patentini aldığı düşünüldüğünde, bu konseptin doğrudan bayilere ulaşıp ulaşmayacağını zaman gösterecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: