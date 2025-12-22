Giriş
    Ford, elektrikli Bronco'yu Çin'de satışa sundu: Başlangıç fiyatı 32.640 dolar

    Ford, yeni elektrikli Bronco modelini Çin’de resmen satışa çıkardı. EREV ve tam elektrikli versiyonlarla sunulan model, 32.640 dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Ford, elektrikli Bronco'yu Çin'de satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Ford, yeni elektrikli Bronco modelini Çin’de resmen satışa sundu. Bu hamleyle birlikte şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında yeniden güç kazanmayı hedefliyor. Ford Bronco'nun Çin'deki başlangıç fiyatı 32.640 dolar olarak açıklandı.

    Model, hem menzil uzatıcıya sahip elektrikli (EREV) hem de tamamen elektrikli (BEV) versiyonlarla sunuluyor. EREV versiyonlarda menzil uzatıcı olarak 1.5 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor ve bu motor 147 hp güç üretiyor. Tekerleklere ise 130 kW'lık ön ve 180 kW'lık arka motor güç veriyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 5,8 saniye olarak belirtiliyor.

    Ford, elektrikli Bronco'yu Çin'de satışa sundu Tam Boyutta Gör
    EREV modeller, 43,7 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya ile donatılmış durumda. Bu batarya, CLTC normuna göre 220 km saf elektrikli menzil sunuyor. Depo dolu ve batarya tamamen şarjlıyken toplam menzil ise 1.220 km’ye kadar çıkıyor.

    Tam elektrikli BEV versiyonlarda da çift motorlu bir yapı bulunuyor. Ön motor 130 kW, arka motor ise 202 kW güç üretiyor. Bu versiyonların 0-100 km/s hızlanması 5,3 saniye sürüyor. BEV modeller, 105,4 kWsa kapasiteli LFP batarya ile geliyor ve CLTC standardına göre 650 km menzil sunuyor.

