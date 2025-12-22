Ford, elektrikli Bronco'yu Çin'de satışa sundu: Başlangıç fiyatı 32.640 dolar

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Ford, yeni elektrikli Bronco modelini Çin’de resmen satışa sundu. Bu hamleyle birlikte şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında yeniden güç kazanmayı hedefliyor. Ford Bronco'nun Çin'deki başlangıç fiyatı 32.640 dolar olarak açıklandı.

Model, hem menzil uzatıcıya sahip elektrikli (EREV) hem de tamamen elektrikli (BEV) versiyonlarla sunuluyor. EREV versiyonlarda menzil uzatıcı olarak 1.5 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor ve bu motor 147 hp güç üretiyor. Tekerleklere ise 130 kW'lık ön ve 180 kW'lık arka motor güç veriyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 5,8 saniye olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör EREV modeller, 43,7 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya ile donatılmış durumda. Bu batarya, CLTC normuna göre 220 km saf elektrikli menzil sunuyor. Depo dolu ve batarya tamamen şarjlıyken toplam menzil ise 1.220 km’ye kadar çıkıyor.

Tam elektrikli BEV versiyonlarda da çift motorlu bir yapı bulunuyor. Ön motor 130 kW, arka motor ise 202 kW güç üretiyor. Bu versiyonların 0-100 km/s hızlanması 5,3 saniye sürüyor. BEV modeller, 105,4 kWsa kapasiteli LFP batarya ile geliyor ve CLTC standardına göre 650 km menzil sunuyor.

