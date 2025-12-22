Ford, elektrikli Bronco'yu Çin'de satışa sundu: Başlangıç fiyatı 32.640 dolar

Model, hem menzil uzatıcıya sahip elektrikli (EREV) hem de tamamen elektrikli (BEV) versiyonlarla sunuluyor. EREV versiyonlarda menzil uzatıcı olarak 1.5 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor ve bu motor 147 hp güç üretiyor. Tekerleklere ise 130 kW'lık ön ve 180 kW'lık arka motor güç veriyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 5,8 saniye olarak belirtiliyor.
Tam elektrikli BEV versiyonlarda da çift motorlu bir yapı bulunuyor. Ön motor 130 kW, arka motor ise 202 kW güç üretiyor. Bu versiyonların 0-100 km/s hızlanması 5,3 saniye sürüyor. BEV modeller, 105,4 kWsa kapasiteli LFP batarya ile geliyor ve CLTC standardına göre 650 km menzil sunuyor.
