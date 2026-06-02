Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford Otosan, 1 milyonuncu Ford Puma'yı üretti

    Romanya’daki Craiova Fabrikası'nı devralarak binek otomobil üretimine geri dönen Ford Otosan, aradan geçen dört yıllık süreçte Ford Puma üretiminde önemli bir eşiği geçti.

    Ford Otosan, Romanya Craiova Fabrikası’nda Ford Puma üretiminde 1 milyon adede ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 2019 yılında üretimine başlanan Ford Puma, geçen yıl markanın Avrupa'da en çok satan modeli olmayı başardı.

    Ford Otosan açısından bu kilometre taşı, şirketin son yıllardaki stratejik dönüşümünde özel bir yere sahip. Craiova Fabrikası’nın 2022 yılında Ford Otosan bünyesine katılmasıyla şirket, uzun bir aranın ardından binek araç üretimine yeniden adım attı. Bugün Puma’nın ulaştığı 1 milyon adetlik üretim başarısı, bu adımın Avrupa pazarındaki karşılığını somut biçimde ortaya koyuyor.

    Ford Puma, Avrupa’da Ford’un en çok tercih edilen binek aracı olarak markanın binek araç portföyünde güçlü bir rol üstleniyor. Özellikle Birleşik Krallık pazarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken model, müşteri tercihi ve ürün algısı açısından Ford’un Avrupa’daki en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

    1 milyonuncu Puma, elektrikli Puma Gen-E oldu

    Ford Otosan, 1 milyonuncu Ford Puma'yı üretti Tam Boyutta Gör
    1 milyonuncu Ford Puma’nın tamamen elektrikli Puma Gen-E olması ise bu başarıya ayrı bir anlam kazandırıyor. Puma ürün ailesi; içten yanmalı motorlardan hafif hibrit seçeneklere ve bugün tamamen elektrikli Gen-E versiyonuna uzanan yolculuğuyla otomotiv sektöründeki dönüşümü net biçimde yansıtıyor. Craiova’da üretilen Puma Gen-E, aynı zamanda Romanya’da üretilen ilk yüzde 100 elektrikli otomobil olarak ülkenin otomotiv sanayisi için de tarihi bir önem taşıyor.

    Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Craiova Fabrikamızda 1 milyonuncu Ford Puma’yı üretmek, Ford Otosan için büyük bir gurur. Puma, Avrupa’da Ford’un en çok tercih edilen binek aracı olarak müşterilerle güçlü bir bağ kurmayı başarmış çok özel bir model. Bizim açımızdan bu başarı, Ford Otosan’ın binek araç üretimine dönüşünün ne kadar doğru ve stratejik bir adım olduğunu gösteriyor.

    Bugün Ford Otosan olarak Türkiye ve Romanya’daki üretim ağımızla Ford’un Avrupa stratejisinde önemli bir rol üstleniyoruz. Ticari araçlardaki liderlik mirasımızı, binek araç üretimindeki yetkinliğimiz ve elektrifikasyon kabiliyetimizle tamamlıyoruz. 1 milyonuncu Puma’nın tamamen elektrikli Gen-E olması da bu yolculuğun geleceğe dönük yönünü çok güçlü biçimde simgeliyor.”

    Ford’un Avrupa’daki stratejik üretim merkezlerinden biri

    Ford Otosan, 1 milyonuncu Ford Puma'yı üretti Tam Boyutta Gör
    Ford Otosan Craiova Fabrikası, bugün Ford Puma’nın içten yanmalı ve tamamen elektrikli Puma Gen-E versiyonlarını üreterek Ford’un Avrupa binek araç stratejisinde kritik bir rol üstleniyor. Fabrika, Ford Otosan’ın Türkiye’deki güçlü üretim ve mühendislik birikimini Romanya’daki sanayi kabiliyetiyle buluşturarak şirketin Avrupa’daki üretim gücünü daha da ileri taşıyor.

    Craiova Fabrikası’nda ayrıca, tasarımından geliştirme süreçlerine kadar Ford Otosan mühendislerinin imzasını taşıyan Ford Courier model ailesinin üretimi de gerçekleştiriliyor. Böylece Craiova, Ford Otosan’ın hem binek araç hem de hafif ticari araç üretimindeki yetkinliğini aynı çatı altında gösteren önemli merkezlerden biri konumunda bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    infiniti fx35 sistem hesaplama en az yakan 7 kişilik arabalar kombi emniyet ventili su damlatıyor mercedes b serisi neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum