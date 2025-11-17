Giriş
    Ford Puma Gen-E'ye menzil ve teknoloji dopingi

    Elektrikli Ford Puma Gen-E, 2026 model yılı için batarya tasarımında yapılan optimizasyon ile daha yüksek menzile kavuşacak. Ayrıca modele BlueCruise 3 eller serbest sürüş teknolojisi de eklenecek.

    Ford, Avrupa’daki kompakt elektrikli modeli Puma Gen-E'yi 2026’da kapsamlı bir güncellemeyle yenilemeye hazırlanıyor. Marka, kozmetik bir güncellemeden ziyade menzil artışı ve teknolojik yeniliklere imza atacak.

    Menzil 400 km’nin üzerine çıkıyor

    Ford Puma Gen-E'ye menzil ve teknoloji dopingi Tam Boyutta Gör
    Mevcut Puma Gen-E, 376 km’ye kadar WLTP menzil sunarken yeni model yılıyla birlikte optimize edilen batarya tasarımı sayesinde bu değer 400 km’nin üzerine taşınacak. Şehir içi kullanımda ise kullanıcıları 550 km’yi aşan bir menzil bekliyor. Böylece günlük kullanımda günlerce şarj etme ihtiyacı duymadan yol alınabilecek.

    BlueCruise 3 ilk kez Puma’da

    2026 güncellemesinin en çarpıcı yeniliği ise hiç şüphesiz BlueCruise 3. Ford’un Avrupa’da yasal onay alan ilk eller serbest sürüş teknolojisi olarak dikkat çeken sistem, şimdi markanın en küçük elektrikli modeli Puma Gen-E’ye geliyor.

    Ford Puma Gen-E'ye menzil ve teknoloji dopingi Tam Boyutta Gör
    BlueCruise, 2023’te Mustang Mach-E’de piyasaya sunulmuş ve bugün 16 Avrupa pazarında 135 bin kilometreden fazla onaylı otoyolda kullanılabilir hale gelmiş durumda. Ford ve Lincoln sürücüleri dünya genelinde toplamda 888 milyon kilometreden fazla yolu bu teknolojiyle kat etti. Puma Gen-E’ye eklenmesi, ileri sürüş desteklerinin daha geniş bir kitleye açılması açısından önemli bir adım niteliğinde.

    BlueCruise, 2026 model yılıyla birlikte Driver Assistance Pack kapsamında sunulacak. Yenilenen Puma Gen-E ise bahar aylarında Avrupa’da satışa çıkacak.

    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

