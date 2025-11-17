Ford Puma Gen-E'ye menzil ve teknoloji dopingi

Ford, Avrupa’daki kompakt elektrikli modeli Puma Gen-E'yi 2026’da kapsamlı bir güncellemeyle yenilemeye hazırlanıyor. Marka, kozmetik bir güncellemeden ziyade menzil artışı ve teknolojik yeniliklere imza atacak.
Menzil 400 km’nin üzerine çıkıyor
BlueCruise 3 ilk kez Puma’da
2026 güncellemesinin en çarpıcı yeniliği ise hiç şüphesiz BlueCruise 3. Ford’un Avrupa’da yasal onay alan ilk eller serbest sürüş teknolojisi olarak dikkat çeken sistem, şimdi markanın en küçük elektrikli modeli Puma Gen-E’ye geliyor.
BlueCruise, 2026 model yılıyla birlikte Driver Assistance Pack kapsamında sunulacak. Yenilenen Puma Gen-E ise bahar aylarında Avrupa’da satışa çıkacak.
