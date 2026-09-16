Ford Puma ST-Line Black Edition Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilen Ford Puma ST-Line Black Edition, şehir içi kullanıma uygun kompakt SUV karakterini sportif tasarım ve teknolojik donanımlarla birleştiriyor.
Siyah detaylarla daha sportif tasarım
ST serisinden ilham alan spor ön ve arka tamponlar, gövde rengi marşpiyeller ve siyah ön ızgara detayları otomobilin dinamik görünümünü tamamlıyor. Puma ST-Line Black Edition’da ayrıca %100 LED ön farlar ve seriye özel 18 inç siyah alüminyum alaşım jantlar bulunuyor.
Hafif hibrit motor
Sürücüye farklı yol koşullarına göre seçim yapma imkânı sunan dört farklı sürüş modu bulunuyor: Normal, EKO, Sport ve Kaygan. Bu sürüş modları, şehir içinden farklı yol koşullarına kadar çeşitli kullanım senaryolarında sürüş karakterinin değiştirilmesine olanak tanıyor.