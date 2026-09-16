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    Ford Puma ST-Line Black Edition Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Ford’un motorsporları mirasından ilham alan Puma ST-Line Black Edition; sportif tasarım, hibrit motor teknolojisi ve gelişmiş sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor.

    Ford Puma ST-Line Black Edition Türkiye'de: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ford Türkiye, Puma ailesinin sportif karakterini daha da öne çıkaran yeni Puma ST-Line Black Edition modelini satışa sundu. Motorsporlarından ilham alan tasarımı, siyah dış tasarım detayları, 125 PS güç üreten hibrit motoru ve zengin donanımıyla dikkat çeken Ford Puma ST-Line Black Edition fiyatı 1.998.700 TL’den başlıyor.

    Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilen Ford Puma ST-Line Black Edition, şehir içi kullanıma uygun kompakt SUV karakterini sportif tasarım ve teknolojik donanımlarla birleştiriyor.

    Siyah detaylarla daha sportif tasarım

    Ford Puma ST-Line Black Edition Türkiye'de: İşte fiyatı
    Ford Puma ST-Line Black Edition, ilk bakışta sportif tasarımıyla öne çıkıyor. Model, Fantastik Kırmızı renk seçeneğiyle sunulurken otomobilin kaputunda ve yan bölümlerinde özel tasarım siyah şeritler kullanılıyor. Siyah boyalı tavan, siyah ayna kapakları ve geniş arka spoiler da modelin sportif görünümünü güçlendiriyor.

    ST serisinden ilham alan spor ön ve arka tamponlar, gövde rengi marşpiyeller ve siyah ön ızgara detayları otomobilin dinamik görünümünü tamamlıyor. Puma ST-Line Black Edition’da ayrıca %100 LED ön farlar ve seriye özel 18 inç siyah alüminyum alaşım jantlar bulunuyor.

    Hafif hibrit motor

    Ford Puma ST-Line Black Edition Türkiye'de: İşte fiyatı
    Yeni Ford Puma ST-Line Black Edition, performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunmayı hedefleyen 1.0 litrelik EcoBoost Hibrit motorla geliyor. Motor, 125 PS güç ve 170 Nm tork üretiyor. 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, Puma ST-Line Black Edition’ın 0-100 km/s hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Sürücüye farklı yol koşullarına göre seçim yapma imkânı sunan dört farklı sürüş modu bulunuyor: Normal, EKO, Sport ve Kaygan. Bu sürüş modları, şehir içinden farklı yol koşullarına kadar çeşitli kullanım senaryolarında sürüş karakterinin değiştirilmesine olanak tanıyor.

    Güvenlik donanımları

    Ford Puma ST-Line Black Edition Türkiye'de: İşte fiyatı
    Ford, yeni Puma ST-Line Black Edition’da güvenlik ve sürüş destek teknolojilerine de geniş yer veriyor. Modelde standart olarak geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, hız kontrol sistemi, şerit takip asistanı sunuluyor. Araçta ayrıca yaya ve bisiklet algılama özelliğine sahip Gelişmiş Çarpışma Önleme Yardımcısı bulunuyor. Bu sistem, olası çarpışma risklerine karşı sürücüye destek sağlayarak hem araç içerisindeki yolcuların hem de yayaların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

    Ford Puma ST-Line Black Edition özellikleri

    Puma ST-Line Black Edition özellikleri
    Özellik Ford Puma ST-Line Black Edition
    Motor 1.0 EcoBoost Hibrit
    Güç 125 PS
    Tork 170 Nm
    Şanzıman 7 ileri otomatik
    0-100 km/s 9,6 saniye
    Sürüş modları Normal, EKO, Sport, Kaygan
    Dijital gösterge 12,8 inç
    Bilgi-eğlence ekranı 12 inç SYNC4
    Jant 18 inç siyah alaşım
    Apple CarPlay Kablosuz
    Android Auto Kablosuz
    Ford MegaBox 80 litre
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