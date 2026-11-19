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Oynat Ford, elektrikli araç maliyetlerini düşürmek amacıyla ABD'de LFP batarya üretimine resmen başladı. Üç milyar dolarlık tesis, ülkede doğrudan otomotiv sektörüne odaklanan ilk LFP fabrikası konumunda. Çinli CATL lisansıyla geliştirilen özel batarya hücreleri, yılda 20 gigavatsaat kapasiteyle üretilerek ilk olarak markanın yeni Fathom kamyonet prototiplerinde test edilecek. Gelecek yıl seri üretimine geçilmesi planlanan bataryalar, markanın dönüşümünde kritik rol oynayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Ford, elektrikli araçların maliyetini düşürmek amacıyla geliştirdiği batarya stratejisinde kritik aşamayı geride bıraktı. Şirket, ABD'nin Michigan eyaletindeki 3 milyar dolarlık BlueOval Battery Park Michigan tesisinde lityum demir fosfat (LFP) batarya üretimine başladı. Üretim bandından çıkan ilk bataryalar, Ford'un yeni elektrikli kamyoneti Fathom'un prototiplerinde kullanılmak üzere Louisville Assembly Plant tesisine gönderiliyor.

Üretilen bataryalar seri üretim öncesinde gerçek araçlar üzerinde test edilecek. Ford, Fathom'un üretimine ve teslimatlarına gelecek yılın sonuna doğru başlamayı planlıyor. Araç için ön siparişlerin ise 2027'nin başlarında açılması bekleniyor.

Michigan'daki tesis, ABD'de ana akım tüketici otomobillerinde kullanılmak üzere LFP batarya üreten ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. LG Energy Solution da ABD'de LFP batarya üretimi gerçekleştiriyor ancak şirketin mevcut üretimi General Motors ve Tesla gibi müşteriler için sabit enerji depolama sistemlerine yönelik. Ford'un yeni tesisi ise doğrudan otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Saatte 50 batarya paketi üretebiliyor

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Yaklaşık 186 bin metrekarelik alana kurulan BlueOval Battery Park Michigan, yıllık 20 GWh üretim kapasitesine sahip. Tesis, tam kapasiteyle çalıştığında saatte 50 batarya paketi üretebilecek şekilde tasarlandı.

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Fabrikanın öne çıkan özelliklerinden biri de üretim süreçlerinin büyük bölümünü kendi bünyesinde gerçekleştirmesi. Ham lityum ve demir fosfat tozu gibi malzemeler tesise girerken diğer taraftan araçlara doğrudan monte edilebilecek şekilde tamamlanmış batarya paketleri çıkıyor. Anot ve katot üretimi dahil olmak üzere batarya imalatının temel aşamaları aynı tesiste gerçekleştiriliyor.

Lisanslı CATL teknolojisi kullanılıyor

BlueOval Battery Park Michigan'ın teknolojik altyapısının arkasında dünyanın en büyük batarya üreticilerinden Çin merkezli CATL ile yapılan lisans anlaşması bulunuyor. Ford, CATL'nin LFP batarya teknolojisinden ve üretim tecrübesinden yararlanarak ABD'de kendi batarya üretim yetkinliğini oluşturuyor.

Çin, küresel batarya üretiminde ve kritik ham madde tedarikinde önemli bir ağırlığa sahip. ABD ise batarya teknolojisi ve üretim altyapısı konusunda Çin ve Avrupa'nın gerisinde bulunuyor.

Bununla birlikte tesisin mülkiyeti ve işletmesi tamamen Ford'a ait. CATL mühendisleri, fabrikadaki binlerce karmaşık üretim ekipmanının kurulmasına yardımcı olurken çalışanların eğitimi ve kalite kontrol sistemlerinin oluşturulmasında da görev aldı.

Öte yandan Ford'un kullandığı prizmatik LFP batarya hücreleri, CATL'nin mevcut küresel ürün portföyündeki standart hücrelerden farklı. Hücre tasarımı Ford'a özgü olarak geliştirildi. Böylece şirket, lisans kapsamında edindiği üretim bilgisini kendi batarya tasarımıyla birleştirebiliyor.

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Ford resmen batarya şirketi oldu: LFP üretimi başladı

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