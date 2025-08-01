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    Ford, ucuz elektrikli araç planlarını 11 Ağustos'ta açıklayacak

    Ford, 11 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni düşük maliyetli elektrikli araç stratejisini detaylandıracak. CEO Jim Farley, duyuruyu Ford için “Model T anı” olarak tanımlıyor.

    Ford, ucuz elektrikli araç planlarını 11 Ağustos'ta açıklayacak Tam Boyutta Gör
    Ford, uzun süredir merakla beklenen düşük maliyetli elektrikli araç planlarını kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Şirket, 11 Ağustos’ta Kentucky’de gerçekleştireceği özel etkinlikte bu yeni nesil araçlara dair daha fazla detayı paylaşacak. Ford CEO’su Jim Farley, bu duyurunun şirket için tarihi bir dönüm noktası olacağını belirterek bunun Ford için “Model T anı” olduğunu söyledi.

    Ucuz elektrikli Ford’lar geliyor

    Ancak bu iddialı çıkış, şirketin zorlu bir finansal tablo sunduğu döneme denk geliyor. Ford’un elektrikli araç bölümü, 2025’in ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,3 milyar dolar zarar etti. F-150 Lightning ve Mustang Mach-E gibi önde gelen elektrikli araç modellerinin satışları düşüşte. Üstelik Trump yönetiminin elektrikli araçlara yönelik sert tutumu da sektörü baskı altına alıyor.

    Farley, Şubat 2024’te gizli bir ekip tarafından yürütülen ucuz elektrikli araç projesini ilk kez açıklamıştı. Bu ekibin başında daha önce Tesla’da görev yapmış olan Alan Clarke bulunuyor. Ekipte Tesla, Rivian, Apple ve Lucid Motors gibi önemli şirketlerden transfer edilen birçok yetenekli mühendis görev alıyor.

    İlk araç 2027’de

    Ford, ucuz elektrikli araç planlarını 11 Ağustos'ta açıklayacak Tam Boyutta Gör
    Yeni araçlara dair teknik detaylar hâlâ gizemini koruyor. Ancak Ford, bu yeni platform üzerine ilk olarak orta boy elektrikli pickup inşa edeceğini ve bu aracın 2027 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şirket, perakende ve ticari müşterilere yönelik farklı gövde stillerinde modeller üretmeyi planlıyor. Ayrıca tüm araçlar kişiselleştirilmiş dijital deneyimlerle donatılacak.

    Düşük fiyatlı modeller Ford’un pazardaki konumunu güçlendirebilir ancak 2027’ye kadar yol uzun ve rekabet sertleşiyor. Tesla, bu yıl sonunda daha ucuz bir Model Y versiyonunu satışa sunmayı planlıyor. General Motors, 2026’da Chevrolet Bolt’u yeniden piyasaya sürecek. Jeff Bezos’un desteklediği Slate Auto da kendi uygun fiyatlı elektrikli pickup modelini 2026’nın sonlarında satışa çıkarmayı hedefliyor.

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