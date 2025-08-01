Ford, ucuz elektrikli araç planlarını 11 Ağustos'ta açıklayacak

Ucuz elektrikli Ford’lar geliyor
Ancak bu iddialı çıkış, şirketin zorlu bir finansal tablo sunduğu döneme denk geliyor. Ford’un elektrikli araç bölümü, 2025’in ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,3 milyar dolar zarar etti. F-150 Lightning ve Mustang Mach-E gibi önde gelen elektrikli araç modellerinin satışları düşüşte. Üstelik Trump yönetiminin elektrikli araçlara yönelik sert tutumu da sektörü baskı altına alıyor.
Farley, Şubat 2024’te gizli bir ekip tarafından yürütülen ucuz elektrikli araç projesini ilk kez açıklamıştı. Bu ekibin başında daha önce Tesla’da görev yapmış olan Alan Clarke bulunuyor. Ekipte Tesla, Rivian, Apple ve Lucid Motors gibi önemli şirketlerden transfer edilen birçok yetenekli mühendis görev alıyor.
İlk araç 2027’de
Düşük fiyatlı modeller Ford’un pazardaki konumunu güçlendirebilir ancak 2027’ye kadar yol uzun ve rekabet sertleşiyor. Tesla, bu yıl sonunda daha ucuz bir Model Y versiyonunu satışa sunmayı planlıyor. General Motors, 2026’da Chevrolet Bolt’u yeniden piyasaya sürecek. Jeff Bezos’un desteklediği Slate Auto da kendi uygun fiyatlı elektrikli pickup modelini 2026’nın sonlarında satışa çıkarmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: