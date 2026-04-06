Ford: Renault temelli modeller asla "sıradan" olmayacak

Avrupa pazarında dengeler hızla değişiyor. Bundan en çok etkilenen markalardan biri de Ford. Bir zamanların en güçlü oyuncularından biri olan marka, 2026’ya adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Açıklanan son verilere göre Ford’un Avrupa’daki pazar payı yılın ilk iki ayında %2.8’e kadar geriledi.
Focus gitti, boşluk büyüdü
Bugün Ford’un Avrupa’daki yükünü büyük ölçüde Ford Puma ve Ford Kuga sırtlıyor. Ancak bu iki model, geniş ürün gamına sahip rakipler karşısında yeterli olmuyor.
Çinliler kapıya dayandı
Ford’un yaşadığı kayıp sadece geleneksel rakiplerinden kaynaklanmıyor. BYD ve SAIC Motor gibi Çinli üreticiler Avrupa’da hızla yükseliyor. Yılın ilk iki ayında BYD %1.9 pazar payına ulaşarak 36.069 satış gerçekleştirdi. SAIC ise %2.1 pay ve 41.454 satışla Ford’a iyice yaklaştı. Mevcut trend devam ederse Çinli markaların Ford’u yıl bitmeden geride bırakması sürpriz olmayacak.
Volkswagen yetmedi, çare "Renault"
Ford ise bu kez Renault ile iş birliğine gidiyor. Geliştirilecek yeni elektrikli modeller, Renault’nun Ampere platformu üzerine inşa edilecek. Bu da araçların Renault Twingo, Renault 5 E-Tech Electric ve Renault 4 E-Tech Electric gibi kompakt modellerle akraba olacağı anlamına geliyor.
Ancak burada kritik bir detay var: Bu yeni modellerin satışa çıkması 2028’i bulacak. Yani Ford’un önünde yaklaşık iki yıllık kritik bir boşluk bulunuyor.
“Artık sıradan araç yok”
Ancak Ford’un Avrupa’daki düşüşü durdurması için zamana karşı yarışması gerekiyor. Ürün gamındaki daralma, artan rekabet ve Çinli markaların agresif büyümesi, markayı köşeye sıkıştırmış durumda.
Önümüzdeki aylar Ford için belirleyici olacak. Eğer mevcut düşüş trendi devam ederse, marka Avrupa'daki konumunu ciddi şekilde kaybedebilir. Özellikle BYD ve SAIC Motor gibi oyuncuların hız kesmemesi, dengeleri tamamen değiştirebilir.
