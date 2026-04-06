Ford: Renault temelli modeller asla "sıradan" olmayacak

Avrupa pazarında dengeler hızla değişiyor. Bundan en çok etkilenen markalardan biri de Ford. Bir zamanların en güçlü oyuncularından biri olan marka, 2026’ya adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Açıklanan son verilere göre Ford’un Avrupa’daki pazar payı yılın ilk iki ayında %2.8’e kadar geriledi.

Focus gitti, boşluk büyüdü

Tam Boyutta Gör Ford’un Avrupa’daki en büyük kozlarından biri olan Ford Focus üretiminin geçtiğimiz Kasım ayında sona ermesi, markayı ciddi bir boşluğa sürükledi. Focus da tıpkı Fiesta, Mondeo ve Ka gibi efsane modellerin yanına katılarak adeta “otomobil mezarlığına” gönderildi.

Bugün Ford’un Avrupa’daki yükünü büyük ölçüde Ford Puma ve Ford Kuga sırtlıyor. Ancak bu iki model, geniş ürün gamına sahip rakipler karşısında yeterli olmuyor.

Çinliler kapıya dayandı

Ford’un yaşadığı kayıp sadece geleneksel rakiplerinden kaynaklanmıyor. BYD ve SAIC Motor gibi Çinli üreticiler Avrupa’da hızla yükseliyor. Yılın ilk iki ayında BYD %1.9 pazar payına ulaşarak 36.069 satış gerçekleştirdi. SAIC ise %2.1 pay ve 41.454 satışla Ford’a iyice yaklaştı. Mevcut trend devam ederse Çinli markaların Ford’u yıl bitmeden geride bırakması sürpriz olmayacak.

Volkswagen yetmedi, çare "Renault"

Tam Boyutta Gör Ford daha önce Volkswagen ile yaptığı iş birliği kapsamında elektrikli Ford Explorer EV ve Ford Capri EV modellerini piyasaya sürdü. Ancak bu modeller beklenen etkiyi yaratamadı.

Ford ise bu kez Renault ile iş birliğine gidiyor. Geliştirilecek yeni elektrikli modeller, Renault’nun Ampere platformu üzerine inşa edilecek. Bu da araçların Renault Twingo, Renault 5 E-Tech Electric ve Renault 4 E-Tech Electric gibi kompakt modellerle akraba olacağı anlamına geliyor.

Ancak burada kritik bir detay var: Bu yeni modellerin satışa çıkması 2028’i bulacak. Yani Ford’un önünde yaklaşık iki yıllık kritik bir boşluk bulunuyor.

“Artık sıradan araç yok”

Tam Boyutta Gör Ford CEO’su Jim Farley ise kısa süre önce verdiği bir röportajda geleceğe dair umutlu konuştu. Markanın artık “sıradan araçlar” üretmeyeceğini vurgulayan Farley, yeni modellerin daha karakterli ve dikkat çekici olacağını belirtiyor. Gelecek iki model, Renault temelli olsa da stil ve sürüş dinamikleri açısından yine Ford gibi hissettirecek.

Ancak Ford’un Avrupa’daki düşüşü durdurması için zamana karşı yarışması gerekiyor. Ürün gamındaki daralma, artan rekabet ve Çinli markaların agresif büyümesi, markayı köşeye sıkıştırmış durumda.

Önümüzdeki aylar Ford için belirleyici olacak. Eğer mevcut düşüş trendi devam ederse, marka Avrupa’daki konumunu ciddi şekilde kaybedebilir. Özellikle BYD ve SAIC Motor gibi oyuncuların hız kesmemesi, dengeleri tamamen değiştirebilir.

