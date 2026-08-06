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    Ford, yeni elektrikli pickup modelinin ismini açıkladı: 28.000 dolardan başlayacak

    Ford, uygun fiyatlı yeni elektrikli pickup modelinin adının Fathom olduğunu açıkladı. 2027 yılında müşterilere ulaşması planlanan model, 28.350 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. 

    Ford, yeni elektrikli pickup'ının ismini ve fiyatını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Ford, uygun fiyatlı yeni nesil elektrikli pickup modelinin adının Fathom olduğunu açıkladı. 2027 yılının sonbaharında müşterilere ulaşması planlanan model, 28.350 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. 

    Fathom, Ford'un yeni Universal EV Platform mimarisini kullanan ilk model olacak. Orta boyutlu elektrikli pickup, şirketin elektrikli araç operasyonları açısından kritik bir konumda bulunuyor. Ford, 2025 yılında iptal edilen elektrikli araç projeleri nedeniyle 19,5 milyar dolarlık bir değer düşüklüğü kaydetmişti. Şirket ayrıca kârlı bir gelecek görmediği için F-150 Lightning üretimini sonlandırmış ve ABD'deki elektrikli binek araç gamında Mustang Mach-E'yi bırakmıştı.

    Fathom ismi nereden geliyor?

    Fathom ismi, Ford'un geleneksel araç isimlendirme stratejisinden önemli bir ayrılışa işaret ediyor. İngilizcede “fathom” kelimesi hem bir derinlik ölçüsü birimi, hem de bir şeyi anlamak veya kavramak anlamını taşıyor. Ford, bu iki anlamdan da yararlanıyor. Şirket, Fathom'ın mühendislik, üretim ve tasarım açısından Ford'un ulaştığı yeni bir inovasyon seviyesini temsil ettiğini belirtiyor.

    Ford'un ilk nesil elektrikli modelleri Mustang Mach-E, F-150 Lightning ve E-Transit gibi geçmişten gelen isimleri kullanırken, Fathom tamamen yeni bir isim taşıyor. Şirket daha önce Fuze, Hive, Mythic ve Evos gibi isimleri de tescil ettirmişti ancak bu isimlerin hiçbiri henüz üretim modeli için doğrulanmadı.

    Ford, yeni elektrikli pickup'ının ismini ve fiyatını açıkladı Tam Boyutta Gör

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    Fathom'ın en önemli avantajlarından biri fiyatı olacak. 28.350 dolarlık başlangıç fiyatı, modeli Ford Maverick ile benzer bir fiyat seviyesine getiriyor. 

    Ford, Fathom'ın standart olarak büyük ve yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip olacağını açıkladı. Sistemde yerleşik Apple Maps bulunacak ve elektrikli araçlara özel rota planlama desteği sunulacak. Apple CarPlay ve Android Auto da standart olarak sunulacak.

    Pickup'ın tüm versiyonları Ford'un eller serbest sürüş destek sistemi BlueCruise ile uyumlu olacak. Ancak giriş seviyesindeki modelde BlueCruise özelliğinin kullanılabilmesi için ek ödeme yapılması gerekecek. Bunun yanında çift yönlü şarj, dijital anahtar ve ön bagaj bölmesi de standart donanımlar arasında bulunacak.

    Menzil ve batarya detayları henüz açıklanmadı

    Ford, Fathom'ın batarya kapasitesi, DC hızlı şarj performansı ve resmi menzil değerlerini henüz açıklamadı. Açıklanan fiyatın standart menzilli batarya seçeneği için geçerli olduğu belirtiliyor. İlerleyen dönemde daha büyük bataryaya sahip uzun menzilli bir versiyonun sunulması bekleniyor.

    Fathom, Ford'un Michigan'daki BlueOval Battery Park Michigan tesisinde üretilecek yerli prizmatik lityum-demir-fosfat (LFP) hücrelerini kullanacak. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırımla kurulan tesiste, Çinli batarya üreticisi CATL'den lisanslanan teknoloji kullanılıyor. Pickup'ın kendisi ise Louisville, Kentucky'de üretilecek. Ford, Fathom'ın üretiminde geleneksel otomotiv üretim yöntemlerinden farklı olan yeni bir “assembly tree” montaj sürecini kullanacağını belirtiyor.

    Ford, 2027'nin başlarında Fathom için ön siparişleri almaya başlayacak. Aynı dönemde pickup'ın tüm detayları ve tasarımı da resmi olarak açıklanacak. İlk müşteri teslimatlarının ise 2027 sonbaharında başlaması planlanıyor.

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