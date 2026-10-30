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    Ford iddialı konuştu: "Yeni elektrikli platformumuz BYD'den yüzde 30 daha verimli"

    Ford CEO'su Jim Farley, şirketin elektrik motorları, şanzıman ve invertörlerden oluşan güç aktarma sisteminin BYD'nin sistemlerinden yüzde 30 daha verimli olduğunu öne sürdü. 

    Ford: Yeni elektrikli platformumuz BYD'den yüzde 30 daha verimli Tam Boyutta Gör
    Ford, Çinli otomobil üreticileriyle maliyet ve teknoloji alanında rekabet etmek için geliştirdiği yeni Universal Electric Vehicle (UEV) platformunun önemli avantajlarından birinin enerji verimliliği olduğunu açıkladı. Ford CEO'su Jim Farley, şirketin elektrik motorları, şanzıman ve invertörlerden oluşan güç aktarma sisteminin BYD'nin sistemlerinden yaklaşık yüzde 30 daha verimli olduğunu öne sürdü.

    Ford, daha küçük bataryalarla maliyetleri düşürmeyi hedefliyor

    Farley'e göre bu avantaj, Ford'un elektrikli araçlarında daha küçük bataryalar kullanmasına olanak tanıyor. Elektrikli otomobillerde batarya, toplam araç maliyetinin en büyük kalemlerinden biri olduğu için kapasitenin azaltılması üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürebiliyor.

    Şirket, daha az parça kullanan, enerji verimliliği artırılmış ve üretim süreçleri yeniden tasarlanmış UEV platformuyla Mustang Mach-E ve F-150 Lightning gibi mevcut elektrikli modellerine kıyasla daha ekonomik araçlar geliştirmeyi amaçlıyor.

    28 bin dolarlık elektrikli pikap geliyor

    Ford: Yeni elektrikli platformumuz BYD'den yüzde 30 daha verimli Tam Boyutta Gör
    Ford'un yeni platformunu kullanacak ilk modellerden biri, başlangıç fiyatı 28 bin 350 dolar olarak açıklanan Fathom elektrikli pikap olacak. Şirket, uygun fiyatlı elektrikli araç segmentinde daha güçlü bir konuma ulaşmak için batarya maliyetlerini azaltmayı ve üretim süreçlerini basitleştirmeyi hedefliyor.

    Ford, Fathom'un batarya kapasitesini henüz resmen açıklamadı. Önceki raporlarda aracın 50-60 kWh kapasiteli bir bataryayla sunulabileceği öne sürülmüştü. Bu kapasiteyle 320 kilometrenin üzerinde menzil sunulabilmesi için aracın enerji tüketiminin düşük tutulması gerekiyor. Dolayısıyla Ford'un iddia ettiği güç aktarma sistemi verimliliği, hem menzil hem de maliyet açısından kritik önem taşıyor.

    Bununla birlikte Farley'nin karşılaştırmasında BYD'nin hangi elektrikli araç veya güç aktarma sistemini referans aldığı açıklanmadı. Yüzde 30'luk verimlilik farkının hangi koşullarda ölçüldüğüne ilişkin ayrıntılar da paylaşılmadı. Bu nedenle iddianın bağımsız testlerle doğrulanması gerekiyor.

    Ford, Çinli üreticilerin stratejilerinden yararlanıyor

    Ford'un BYD'yi örnek göstermesi şaşırtıcı değil. Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BYD, dikey entegrasyon stratejisi sayesinde batarya üretiminden elektrikli güç aktarma sistemlerine kadar birçok alanda kendi teknolojilerini geliştiriyor. Bu yaklaşım, şirketin maliyetleri kontrol etmesine ve üretim süreçlerini optimize etmesine yardımcı oluyor.

    Ford da yeni platformuyla tedarik zincirinde daha fazla kontrol sağlamayı ve temel teknolojileri kendi bünyesinde geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, Avrupa'daki Geely ortaklığından da üretim maliyetlerini azaltma ve araç geliştirme süreçlerini hızlandırma konusunda dersler çıkardığını belirtiyor.

    Ford Operasyon Direktörü Kumar Galhotra ise UEV platformunda elde edilen mühendislik kazanımlarının yalnızca tamamen elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağını açıkladı. Galhotra'ya göre şirketin hibrit modelleri de aynı verimlilik çalışmalarından yararlanabilecek.

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