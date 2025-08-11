Giriş
    Ford, yeni uygun fiyatlı elektrikli araç platformunu duyurdu

    Ford, 5 milyar dolarlık yatırımla geliştirdiği yeni elektrikli araç platformu ve üretim sistemiyle 2027'den itibaren piyasaya süreceği elektrikli araçları daha erişilebilir kılmayı hedefliyor.

    Ford, elektrikli araçları daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeyi hedefleyen yeni stratejisi kapsamında yaklaşık 5 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, bu kapsamda tamamen yeni Ford Universal EV Platformu’nu devreye alacak.

    Platformun yanı sıra Ford Universal EV Üretim Sistemi’ni de geliştirecek olan Ford, bu yatırımlar kapsamında 30 bin dolar başlangıç fiyatıyla 2027’de piyasaya sürmek üzere orta boy elektrikli bir pickup modeli tanıtacak. Yatırımın Kentucky ve Michigan’daki tesislerde yaklaşık 4.000 kişilik yeni istihdam oluşturma potansiyeli de dikkat çeken detaylar arasında.

    Yeni Ford Universal EV Platformu, verimlilik ve ölçeklenebilirlik odaklı olarak özel bir mühendis ekibi tarafından tasarlandı. Araç parçalarının yüzde 20, bağlantı elemanlarının yüzde 25 azaltılması, montaj hattındaki iş istasyonu sayısının ise yüzde 40 düşürülmesi hedefleniyor. Bu sayede üretim süresi yüzde 15 oranında kısalacak.

    Platformun merkezinde, kobalt ve nikel içermeyen lityum demir fosfat (LFP) prizmatik bataryalar yer alıyor. Bu bataryalar aracın tabanını oluşturan yapısal bir alt montaj görevi görerek düşük ağırlık merkezi sağlamanın yanı sıra yol tutuşu iyileştiriyor ve daha sessiz, ferah bir iç mekan sunuyor. Söz konusu platformu kullanacak ilk pickup modelin ön bagaj dahil geniş bir kullanım alanı ve spor otomobil performansı sunacağı ifade ediliyor.

    Yeni üretim sistemiyle %15 hız artışı

    Ford’un üretim anlayışını kökten değiştirecek olan Ford Universal EV Üretim Sistemi ise geleneksel tek montaj hattı yerine “montaj ağacı” konseptini benimsiyor. Bu yöntemde aracın ön, arka ve yapısal batarya bölümleri ayrı hatlarda eşzamanlı olarak monte ediliyor ve sonrasında birleştiriliyor. Bu yapıda onlarca küçük parçanın yerini büyük alüminyum dökümler alıyor. Louisville tesisinde uygulanacak bu sistemin montaj süresini mevcut modellere kıyasla yüzde 40’a kadar hızlandırabileceği, net olarak ise yüzde 15’lik bir hız artışı sağlayacağı öngörülüyor.

