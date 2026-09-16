Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Formula 1, 2027’de İstanbul’a dönüyor: Yarış tarihi açıklandı

    2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Formula 1, uzun bir aranın ardından Türkiye’ye dönüyor. 2027 Türkiye Grand Prix’si, 3 Ekim’de İstanbul Park’ta düzenlenecek.

    Formula 1, 2027’de İstanbul’a dönüyor: Yarış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Formula 1 yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek. Böylece Formula 1, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’a gelecek.

    İstanbul Park’ta F1 heyecanı yeniden başlıyor

    2027 Türkiye Grand Prix’si, 1 Ekim Cuma günü antrenman seanslarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları gerçekleştirilecek. 3 Ekim Pazar günü ise Formula 1 araçları, İstanbul Park pistinde yarış için yeniden start alacak.

    Yarışın bilet satışı ve resmi duyuruları için turkishgp.tosfed.org.tr adresinden ön kayıt yapılabilecek.

    Daha önce yapılan resmi anlaşma ile Formula 1'in 2027-2031 yılları arasında en az 5 sezon boyunca takvime döndüğü açıklanmıştı.

    2027 takviminde 24 yarış bulunuyor

    Formula 1, 2027’de İstanbul’a dönüyor: Yarış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Formula 1’in 2027 sezonu, toplam 24 yarıştan oluşacak. Sezon öncesi testler 24-27 Şubat tarihleri arasında Bahreyn’de düzenlenecek. İlk yarış ise 14 Mart’ta Bahreyn Grand Prix’siyle başlayacak.

    2027 takvimine yeni bir pist eklenmezken Portekiz’deki Portimao pisti ve Türkiye’deki İstanbul Park, uzun bir aranın ardından şampiyonaya geri dönecek. Portekiz Grand Prix’si 20 Haziran’da, Türkiye Grand Prix’si ise 3 Ekim’de koşulacak.

    İstanbul yarışı, Azerbaycan ve Singapur Grand Prix’leriyle birlikte sezonun ikinci üçlü yarış haftasında yer alacak.

    Monaco’da ilk kez sprint yarışı düzenlenecek

    Formula 1, 2027 sezonunda sprint yarışlarının sayısını 6’dan 10’a çıkaracak. Monaco Grand Prix’si de ilk kez sprint formatına ev sahipliği yapacak. Ayrıca organizasyonda ikinci bir sıralama seansına yer verilecek.

    2027 sezonunda sprint yarışlarının yapılacağı pistler Bahreyn, Avustralya, Japonya, Kanada, Monako, Büyük Britanya, İtalya, Brezilya, Katar ve Abu Dhabi olacak.

    En son 2021’de yarışıldı

    Formula 1, 2027’de İstanbul’a dönüyor: Yarış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Mimar Hermann Tilke tarafından tasarlanan Tuzla’daki İstanbul Park, 5,338 km uzunluğu, saat yönünün tersine akışı ve efsanevi 8. virajı ile Formula 1 tarihinin en teknik ve sürücüler tarafından en çok sevilen pistlerinden biri konumunda.

    Pistteki ilk yarış 2005 yılında yapılırken yarışın galibi Kimi Raikkonen olmuştu. 2011 yılına kadar düzenli yarışların yapıldığı İstanbul Park, 2020’ye kadar seriden uzak kalmıştı. Pandemi döneminde gelen fırsat ile 2020’de burada yarış gerçekleştirilmişti. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yağmurlu ve kaygan zeminde 7. Dünya Şampiyonluğunu burada ilan etmişti. Pistteki son yarış ise 2021’de yine pandemi döneminde yapılmış ve o yarışı Valtteri Bottas kazanmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın direksiyonu çevirince gıcırtı sesi en iyi dns volkswagen cc tutulan modeli toyota corolla 1.4 d-4d otomatik rampa çıkarken hararet yükselmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum