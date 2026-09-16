Formula 1, 2027’de İstanbul’a dönüyor: Yarış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Formula 1 yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek. Böylece Formula 1, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’a gelecek.

İstanbul Park’ta F1 heyecanı yeniden başlıyor

2027 Türkiye Grand Prix’si, 1 Ekim Cuma günü antrenman seanslarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları gerçekleştirilecek. 3 Ekim Pazar günü ise Formula 1 araçları, İstanbul Park pistinde yarış için yeniden start alacak.

Yarışın bilet satışı ve resmi duyuruları için turkishgp.tosfed.org.tr adresinden ön kayıt yapılabilecek.

Daha önce yapılan resmi anlaşma ile Formula 1'in 2027-2031 yılları arasında en az 5 sezon boyunca takvime döndüğü açıklanmıştı.

2027 takviminde 24 yarış bulunuyor

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Formula 1’in 2027 sezonu, toplam 24 yarıştan oluşacak. Sezon öncesi testler 24-27 Şubat tarihleri arasında Bahreyn’de düzenlenecek. İlk yarış ise 14 Mart’ta Bahreyn Grand Prix’siyle başlayacak.

2027 takvimine yeni bir pist eklenmezken Portekiz’deki Portimao pisti ve Türkiye’deki İstanbul Park, uzun bir aranın ardından şampiyonaya geri dönecek. Portekiz Grand Prix’si 20 Haziran’da, Türkiye Grand Prix’si ise 3 Ekim’de koşulacak.

İstanbul yarışı, Azerbaycan ve Singapur Grand Prix’leriyle birlikte sezonun ikinci üçlü yarış haftasında yer alacak.

Monaco’da ilk kez sprint yarışı düzenlenecek

Formula 1, 2027 sezonunda sprint yarışlarının sayısını 6’dan 10’a çıkaracak. Monaco Grand Prix’si de ilk kez sprint formatına ev sahipliği yapacak. Ayrıca organizasyonda ikinci bir sıralama seansına yer verilecek.

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2027 sezonunda sprint yarışlarının yapılacağı pistler Bahreyn, Avustralya, Japonya, Kanada, Monako, Büyük Britanya, İtalya, Brezilya, Katar ve Abu Dhabi olacak.

En son 2021’de yarışıldı

Tam Boyutta Gör Mimar Hermann Tilke tarafından tasarlanan Tuzla’daki İstanbul Park, 5,338 km uzunluğu, saat yönünün tersine akışı ve efsanevi 8. virajı ile Formula 1 tarihinin en teknik ve sürücüler tarafından en çok sevilen pistlerinden biri konumunda.

Pistteki ilk yarış 2005 yılında yapılırken yarışın galibi Kimi Raikkonen olmuştu. 2011 yılına kadar düzenli yarışların yapıldığı İstanbul Park, 2020’ye kadar seriden uzak kalmıştı. Pandemi döneminde gelen fırsat ile 2020’de burada yarış gerçekleştirilmişti. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yağmurlu ve kaygan zeminde 7. Dünya Şampiyonluğunu burada ilan etmişti. Pistteki son yarış ise 2021’de yine pandemi döneminde yapılmış ve o yarışı Valtteri Bottas kazanmıştı.

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