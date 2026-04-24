    Formula 1 Türkiye GP resmen geri dönüyor: Duyuru bugün yapılacak

    Formula 1 Türkiye GP için merakla beklenen duyuru bugün resmen yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F1 Türkiye GP için bugün müjdeyi verecek.                        

    Formula 1 hayranlarının uzun süredir beklediği Türkiye Grand Prix’si bugün resmen duyurulacak. İstanbul Park’ta düzenlenecek yarışın, bu kez tek yıllık geçici bir anlaşma yerine 7 yıllık uzun vadeli bir anlaşma kapsamında takvime geri dönmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenecek “Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı” etkinliğinde resmi duyuru yapılacak.

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın girişimleriyle Formula 1’in yeniden Türkiye’ye kazandırılması için uzun süredir yürütülen çalışmaların sonuç verdiği belirtiliyor. Anlaşmanın 2027 yılından başlayarak 7 yıllık bir anlaşma olması bekleniyor.

    Türkiye GP, daha önce 2005-2011 yılları arasında İstanbul Park’ta kesintisiz olarak düzenlenmişti. Ardından Türkiye GP takvimden çıkarılmış fakat pandemi döneminde iptal edilen yarışların yerine 2020 ve 2021 yıllarında iki kez daha yarış yapılmıştı. 2027 yılından itibaren Türkiye GP’nin kalıcı olarak F1 takvimine eklenmesi hedefleniyor.

